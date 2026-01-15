María Corina Machado llegó a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump

María Corina Machado llegó este jueves 15 de enero a la Casa Blanca en Washington para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. El encuentro se lleva a cabo en uno de los comedores de la residencia presidencial, donde almorzarán. También se encuentra presente el secretario de Estado Marco Rubio.

No está prevista una conferencia de prensa de Machado desde la Casa Blanca.

La reunión ocurre a casi dos semanas de la extracción de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas, y solo horas después de que el mandatario anunció que conversó por teléfono con Delcy Rodríguez, a quien describió como una persona «fantástica» que obedece a las exigencias de su administración.

Donald Trump sobre María Corina Machado

El presidente estadounidense, Donald Trump ya había descartado la participación, por el momento, de Machado en el proceso político que se desarrolla en Venezuela por considerar que el país, en primer lugar, debe estabilizarse para avanzar hacia una transición hacia la democracia.

Después del almuerzo con Trump y Rubio, Machado se reunirá con senadores demócratas y republicanos, entre ellos Rick Scott (republicano) y Dick Durbin (demócrata).

El periodista venezolano Jorge Agobian, corresponsal en la Casa Blanca, indicó que Machado podría estar en Washington hasta la próxima semana. Además se podría reunir con legisladores de la Cámara de Representantes, como María Elvira Salazar, Carlos Giménez o Mario Díaz-Balart.

Con información de El Nacional