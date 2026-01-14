Delcy Rodríguez impulsa alianzas del sector público y privado para atender centros de salud

Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela aseguró que Caracas ya está dando asistencia a 75 centros médicos que continuarán recibiendo equipamiento y recursos provenientes de los ingresos petroleros. Sus declaraciones fueron durante un encuentro con ministros y otras autoridades.

“Cada dólar que ingrese a Venezuela de nuestra industria petrolera y gasífera irá destinada a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano”, dijo.

Rodríguez señaló que la intención es “alcanzar un acuerdo entre los sectores público y privado” para asegurar que los insumos médicos y los tratamientos lleguen a la población venezolana, pidiendo expresamente que ambos sectores trabajen en conjunto “en cohesión para atender las necesidades quirúrgicas” del país.

De acuerdo con la información difundida por VTV, Rodríguez calificó la iniciativa como un pacto de gestión “comprometido” con el bienestar de la población, explicando que busca canalizar todos los recursos petroleros hacia la cobertura de servicios médicos. En el mismo acto, Rodríguez subrayó la necesidad de coordinación entre los entes estatales y privados para garantizar la disponibilidad de materiales y equipos médicos, mencionando que actualmente ya se encuentran equipando decenas de centros sanitarios gracias a estas partidas.

La decisión de destinar la totalidad de los ingresos provenientes del sector petrolero y gasífero llega pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara planes para comercializar el petróleo de Venezuela, intervención que se da tras la captura en enero de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez agradece apoyo

Durante el evento, Rodríguez reconoció la cooperación recibida desde Brasil tras el ataque del 3 de enero que, según su relato transmitido por VTV, destruyó por completo un centro de almacenamiento de inventario de diálisis al ser impactado por un misil. “Un misil cayó en el centro de almacenamiento de nuestro inventario de diálisis, lo destruyeron por completo. Inmediatamente a pocas horas, el presidente Lula dio la orden de enviar medicamentos para atender a nuestros pacientes (que) ya están en Venezuela”, agradeció Rodríguez.

