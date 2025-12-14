Más de mil familias de El Cercado padecen por falta de agua

Las limitaciones por la deficiencia en el servicio de agua que puede superar a un mes de espera es el principal problema que comparten poco más de 1.500 familias de los sectores de Lomas Verdes y Chirgua I del macrosector El Cercado. Habitantes se quejan por los gastos adicionales al verse obligados a comprar desde pipas hasta cisternas, para poder garantizar el agua para sus necesidades básicas en esta zona, al noreste de Barquisimeto. Además, padecen por la falta de incorporación a la red de aguas servidas y de culminación de asfaltado.

Vecinos de Lomas Verdes señalan que están conformados por 1.400 familias entre sus sectores centro, este y parte alta. Claman por la asignación de un pozo con capacidad para surtir a estas comunidades de la parroquia Santa Rosa que forman parte de El Cercado, que supera los 25 sectores y cuya principal limitación es el acueducto.

«¿Cómo se puede vivir así?», se pregunta el señor Luis Fernández, al confirmar que a la primera semana de diciembre ya sumaban 35 días sin el servicio de agua. Cree que les toca aceptar la situación, resignarse a que el agua les tarde en llegar un mes, pero las familias se sienten más agobiadas cuando se supera este lapso de espera y les toca disponer de más dinero, afectando el presupuesto para los gastos indispensables de alimentación.

Habitantes de El Cercado buscan resolver

Lamentan que la mayoría enfrenta la falta de agua a partir de los 15 días de haber recibido el servicio, con personas que apenas pueden costear una pipa en $2. Mientras que algunos se unen con otros para, entre varios, poder costear el agua que les puede surtir un camión cisterna de siete mil u ocho mil litros, que por lo general cuesta 40 dólares, para así satisfacer las necesidades de consumo en sus hogares.

Juana López, esposa del señor Fernández, recuerda que los gastos empiezan con los botellones de agua potable que usan para beber, de 18 litros cada uno, en $0.70. «Por más que uno trata de administrar muy bien, siempre será insuficiente. No deberíamos esperar tanto tiempo para recibir el agua por tuberías», afirmó.

Además del consumo familiar, tiene una bodega que ofrece desayunos para lo que necesita agua para su preparación, lavar los utensilios y demás implementos de trabajo para conservar la higiene del espacio. Es una de las maneras, asumidas desde el emprendimiento para complementar los ingresos económicos. Ella no puede bajar la calidad de sus empanadas ni dejar de lavar los calderos, platos y envases de las salsas caseras, considerando que se trata de frituras y necesitan de desengrasantes. «Uno hace todos los esfuerzos, porque nos ayudamos entre la familia», dice López.

Una situación similar enfrenta la señora Belkis Pérez, quien es ama de casa y suele ganarse un dinero extra «lavando ropa ajena». Confiesa que disminuyen sus ingresos, porque le sale más costoso tener que comprar varios tanques en $20. Trata de administrar al máximo, incluso interrumpiendo el proceso de la lavadora para evitar que se pierda el jabón y así aprovecharlo para meter otro lote de ropa. Luego sí permite libremente que se enjuague, para que las prendas no terminen duras.

Se quejan por algunas de esas consecuencias, aunado a que deben evitar limpiar muy seguido sus hogares y así no «malgastar» el agua que puede servirle para los sanitarios.

Desde Chirgua I, los habitantes mencionan que superan las 190 familias y generalmente el suministro de agua también es mensual, sólo teniendo la salvedad de que cuando logran almacenar, se los permiten hasta durante tres días consecutivos. Según el señor Jairo Martínez, algunos pueden aprovecharse y les ofrecen una pipa hasta en $5, un monto que puede ser difícil de conseguir en casos de precarias limitaciones. Además que lleva la referencia del consumo en su familia que suele ser hasta de un tanque de mil litros a la semana.

Problemas viales

Ambos sectores coinciden en que el asfaltado se limita a las calles principales y las transversales se quedaron en el olvido, generando el «polvorín» que se desprende ante la leve brisa y termina siendo cúmulos de tales partículas en las residencias. Ese manto marrón también cubre a los tanques plásticos azules que suelen quitar espacios a lo que debería ser las áreas verdes con jardín e incluso en los porches techados, para cuidarlos de la exposición permanente al sol y posible fractura.

Una situación tan contradictoria, porque deberían mantener la pulcritud y enfrentándose a la realidad de la poca capacidad de almacenamiento durante un mes. De allí, que el vecino Jesús Carrero indica que algunos habitantes terminan alérgicos, ante esa lucha diaria con el riesgo de cuadros que pueden ir más allá de los estornudos. «Esa es una de las principales razones por las que a las dos semanas, algunos terminen comprando hasta un cisterna», dice de un monto que puede ser útil para otro asunto.

Piden solución

El mal estado de las vías impide dar la bienvenida a una de las calles principales de Lomas Verdes, donde los pobladores muestran cómo una batea que atraviesa la arteria vial se está dañando por la erosión del agua de lluvia que destruye sus bordes y desnivela el concreto, la mayoría de los conductores toma la precaución de pasar en forma serpenteada, para evitar perjudicar el vehículo automotor. Además, durante las lluvias de alta intensidad se suele anegar la calle y varios tramos quedan intransitables por el barro.

Jesús Carrero señala que entre los proyectos comunales les han aprobado la construcción de aceras hacia la parte alta de Lomas Verdes. La señora Belkis Pérez manifestó que debe caminar muy lento, porque las calles de tierra son inestables, y considerando su problema de movilidad debe apoyarse con un bastón para no tener el riesgo de caerse. La situación también es similar en Chirgua I, donde las calles tienen grietas, piedras y desniveles, allí una señora indicó que se tropezó, perdiendo el equilibrio y al caer el golpe le afectó una pieza dental.

Reconocen que para solucionar el problema de la vialidad antes deben tener la incorporación de las casas a la red de aguas servidas, inconclusa en ambos sectores de El Cercado. La señora Juana López indica que es otra de las deudas pendientes en Lomas Verdes, para evitar depender de los pozos sépticos en los solares de sus casas.

Jairo Martínez, con más de 30 años residenciado en Chirgua I, indica que tiene la facilidad como albañil de ahorrarse el costo de la mano de obra en la construcción de su segundo pozo séptico, considerando que el valor puede ser superior a los $500. Pero no todos los habitantes tienen esta ventaja de sólo cubrir el monto de los materiales y teniendo la seguridad que sea de unos cuatro metros de profundidad, lo cual es complicado cuando se trata de terrenos con muchas piedras y dificultan la excavación, tal como le ha pasado al señor Gerardo Díaz.

En estos testimonios se percibe la molestia y el cansancio de los habitantes que se niegan a perder la esperanza de que sean beneficiados con la incorporación de otro pozo, para que el servicio sea más frecuente. Además de contar con red de cloacas y asfaltado en todas las calles.