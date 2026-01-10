Barquisimetanos priorizan canasta básica ante aumento de precios en enero

Los mercados y supermercados han tenido afluencia de personas que en estos primeros días de enero han decidido comprar alimentos y lo que más priorizan son productos de primera necesidad, de la canasta básica, así como verduras.

Oriana Pineda, habitante del oeste de Barquisimeto, comentó que este jueves decidió salir a comprar comida y resaltó que se encontró con variedad de precios, más que todo en carnes y pollo.

«Todo aumentó, la carne molida está en 4500 bolívares ($14.20 a tasa BCV) y a finales de diciembre se ubicaba en 3 mil 800», comentó Pineda.

Gustavo Carmona, vendedor, sostuvo que las personas acuden al Mercado Terepaima para comprar verduras, más que todo yuca, apio, plátanos, lechuga y tomates.

«También se ve a personas que compran harina, pasta y arroz», dijo Carmona.

En un recorrido que realizó el equipo del Diario de Lara, LA PRENSA, en algunos supermercados los precios de carne se ubican entre 10, 15 y hasta 20 dólares el kilo, dependiendo de los cortes.

Priorizan pollo y verduras

Un grupo de consumidores consultado por LA PRENSA indicó que priorizan alimentos básicos y prefieren comprar pollo, porque el precio por kilo está entre 4.20 a 5.5 dólares.

«El pollo es lo que estoy comprando con más frecuencia, porque en comparación con la carne es más asequible. Este inicio de año los precios de la comida aumentaron y uno lo nota cuando llega a los comercios», sostuvo Carmen Saavedra, habitante de El Cercado, mientras hacía mercado en el centro de Barquisimeto.

Fiscalizan comercios

La Alcaldía de Iribarren anunció el plan de fiscalización por costos de alimentos y detectó irregularidades en 45 establecimientos del municipio.

Se conoció que el Ministerio de Alimentación, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), Policía Municipal de Iribarren, Defensoría del Pueblo y el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (Semat), realizaron un despliegue inicial en cinco parroquias, con el objetivo de fiscalizar los establecimientos comerciales ante las múltiples denuncias de aumento.