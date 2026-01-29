Fenómeno de La Niña puede generar lluvias dispersas hasta febrero

Aunque Venezuela está en pleno período seco, en enero se han registrado lluvias esporádicas de intensidad leve y moderada por el fenómeno La Niña, una variable climática de repercusión global que se registra en el país desde finales de septiembre 2025, y según los investigadores las precipitaciones pueden darse hasta febrero o inicio de marzo. Así lo informó Luis Vargas, meteorólogo.

«Este es un fenómeno que se da por condiciones específicas del océano Pacífico ecuatorial, y no llueve igual en cada rincón del país. Las repercusiones de La Niña son distintas en cada zona…No notamos nubes de gran desarrollo vertical ni precipitaciones fuertes prolongadas, como las tenemos dentro del período lluvioso, porque La Niña se formó en el período seco. Por ejemplo, si se hubiese dado en mayo con el período de lluvia, las precipitaciones serían más intensas», explicó.

Hasta el lunes 26 de enero, las zonas del país con más precipitaciones era la franja norte costera: los estados Sucre, Nueva Esparta, Monagas, Miranda, Caracas. De manera más esporádica, en Yaracuy, Lara, Falcón, el sur del estado Zulia, Andes y en el sur de Venezuela, como Amazonas, sur de Bolívar y en Delta Amacuro.

Duración estimada de La Niña

En Barquisimeto, Luis Vargas, quien también es climatólogo y asesor meteorológico para el sector agrícola, precisó que el sur y este de Barquisimeto es donde se han registrado más lluvias. «La Niña está pronosticada que dure hasta febrero, como mucho hasta principios de marzo. Posteriormente, vamos a pasar a una fase neutral de marzo a junio. Fase neutral quiere decir que los patrones lluviosos deberían de comportarse en gran parte del país dentro de los históricos normales», detalló.

Según explica el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en su página web, «La Niña se caracteriza por el enfriamiento anómalo de las aguas superficiales en la parte central y oriental del océano Pacífico ecuatorial. Este enfriamiento afecta los patrones de circulación atmosférica y oceánica a nivel global, alterando los patrones climáticos habituales en muchas partes del mundo».

Comúnmente incluyen cambios significativos en las precipitaciones y temperaturas, como un aumento de las lluvias en algunas áreas del Pacífico y un clima más frío y seco en otras regiones. La Niña no ocurre con una periodicidad fija, generalmente aparece cada dos o siete años y puede durar varios meses.

Fenómenos para más adelante en el año

El meteorólogo, Luis Vargas, también informó que actualmente hay 61% de probabilidades que en el mes de julio se consolide el fenómeno El Niño en Venezuela. «De ser así, es posible que en el segundo semestre del año tengamos precipitaciones por debajo de lo normal. No quiere decir que no va a llover, pero sí lloverá menos», destacó.

Recalcó que desde 1950 se han registrado 27 episodios de El Niño y 27 de La Niña. «El histórico de las lluvias en Venezuela no se puede generalizar, porque en cada región llueve diferente. Por ejemplo, el promedio pluviométrico de Barquisimeto en el año es 540 milímetros (mm). Acarigua que es una ciudad que está cerca, tiene un promedio pluviométrico anual de 1.500 mm; es decir, triplica la cantidad de precipitaciones que caen en Barquisimeto», argumentó.

Prevención en el campo

Carlos Indriago, secretario general de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Alimentos (Sviaa), indicó que en este momento se registra en la agricultura el ciclo de norte-verano. Se da la cosecha del arroz en el estado Guárico, del girasol y las leguminosas en Portuguesa, al igual que la zafra de caña de azúcar.

Los productores de cereales se encuentran en este momento haciendo trabajos mecanizados de sus terrenos, para prepararse ante la siembra de maíz que debería iniciar en abril. Indriago afirma que estas precipitaciones esporádicas que se registran por el fenómeno La Niña en Venezuela, pueden ocasionar inundaciones en algunos cultivos y retrasar los trabajos para la siembra de cereal.

Considera que los agricultores tienen que trabajar en la ingeniería predictiva, tener suficiente información y datos para anticiparse a lo que ocurrirá y poder intervenir oportunamente.

«El problema que tiene la agricultura no es la cantidad de lluvia, el problema es que los ríos no están debidamente canalizados. Entonces si se produce una lluvia en un período corto, pero con volúmenes muy altos y no hay un debido control de la escorrentía (flujo de agua), va a haber inundación y va a afectar la agricultura», exclamó.

Alega que el sector tiene que invertir en estaciones climáticas fijas o virtuales, o tener asesores para tener información del pronóstico del tiempo local. «Si se sabe qué día puede llover fuerte, el agricultor en su planificación sabe que debe limpiar los drenajes antes para evitar inundaciones», señaló.