Convecar: 98% de la carne que se consume en el país es producción nacional

Luis Eduardo Pérez Stuve, presidente del Consejo Venezolano de la Carne (Convecar), aseguró que “más del 98% de la carne que consumimos en el país es venezolana” y precisó que dependiendo del corte de la carne, se verá un precio más elevado o más bajo.

Las declaraciones las hizo durante una entrevista en Unión Radio, en que la que indicó que los cortes de mayor terneza representan el 34% de la res, es decir, de esos 250 kilos promedio que quedan una vez que retirados los huesos, vísceras, etc, “queda el 34%. Pero de ese 34%, el 9% apenas son los cortes parrilleros”.

Pérez dijo que los mercados no nos han reportado ninguna anomalía (sobre el abastecimiento) y enfatizó que el productor ganadero “sigue resteado con la producción en Venezuela”.

El presidente de Convecar aseveró que hubo un crecimiento importante del consumo de proteínas totales en el país para el cierre de 2025, “estamos hablando de casi 72 kilogramos per cápita (al año), eso es un aumento significativo de más de 10 kilogramos”.

Explicó que la carne tuvo una estabilización importante sobre el consumo, “un venezolano promedio está consumiendo cerca de unos 11 a 12 kilos per cápita”, dijo.

Sobre empleo en el sector de la carne

Luis Eduardo Pérez Stuve, señaló que el sector cárnico del país genera más de 3 millones de empleos directos e indirectos.

Asimismo, comentó sobre la construcción de los precios de la carne, que está el valor del ganado en pie a puerta de corral, el cual está estabilizado y se ubica entre US$ 2 y 2,20 el kilo, y eso se multiplica por 2 y da el precio en canal, que está entre US$ 4 y US$ 4,40, y cuando eso se multiplica, nuevamente, por 2, “nos lleva a lo que debería ser el precio final promedio de la res al consumidor”.

