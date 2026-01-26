La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 28 enero 2026
miércoles, 28 enero 2026
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Nacionales

Convecar: 98% de la carne que se consume en el país es producción nacional

El presidente de Convecar aseveró que hubo un crecimiento importante del consumo de proteínas totales en el país para el cierre de 2025

Redacción La Prensa de Lara
Por Redacción La Prensa de Lara
Consumo de carne 1

Luis Eduardo Pérez Stuve, presidente del Consejo Venezolano de la Carne (Convecar), aseguró que “más del 98% de la carne que consumimos en el país es venezolana” y precisó que dependiendo del corte de la carne, se verá un precio más elevado o más bajo.

Las declaraciones las hizo durante una entrevista en Unión Radio, en que la que indicó que los cortes de mayor terneza representan el 34% de la res, es decir, de esos 250 kilos promedio que quedan una vez que retirados los huesos, vísceras, etc, “queda el 34%. Pero de ese 34%, el 9% apenas son los cortes parrilleros”.

Pérez dijo que los mercados no nos han reportado ninguna anomalía (sobre el abastecimiento) y enfatizó que el productor ganadero “sigue resteado con la producción en Venezuela”.

Venezuela entre los países con la dieta cárnica más baja

El presidente de Convecar aseveró que hubo un crecimiento importante del consumo de proteínas totales en el país para el cierre de 2025, “estamos hablando de casi 72 kilogramos per cápita (al año), eso es un aumento significativo de más de 10 kilogramos”.

Explicó que la carne tuvo una estabilización importante sobre el consumo, “un venezolano promedio está consumiendo cerca de unos 11 a 12 kilos per cápita”, dijo.

Sobre empleo en el sector de la carne

Luis Eduardo Pérez Stuve, señaló que el sector cárnico del país genera más de 3 millones de empleos directos e indirectos.

Consumo de carne

Asimismo, comentó sobre la construcción de los precios de la carne, que está el valor del ganado en pie a puerta de corral, el cual está estabilizado y se ubica entre US$ 2 y 2,20 el kilo, y eso se multiplica por 2 y da el precio en canal, que está entre US$ 4 y US$ 4,40, y cuando eso se multiplica, nuevamente, por 2, “nos lleva a lo que debería ser el precio final promedio de la res al consumidor”.

Con información de Banca y Negocios

Noticias relacionadas

No te pierdas

Deportes

Definidos los clasificados directos a octavos de final en la Champions League: PSG y Real Madrid se van a fase de play-off

Paola Mosquera -
La Champions League definió a sus ocho clasificados directos, encabezados por el Arsenal y el Bayern Múnich, mientras que gigantes como el Real Madrid y el PSG deberán disputar los play-off tras resultados adversos.

Iglesia católica y organizaciones se unen por la libertad de los presos políticos

María Corina Machado demanda una «transición real» tras encuentro con Marco Rubio

Marco Rubio: «Queremos una transición hacia un Estado amistoso, democrático y próspero»

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.