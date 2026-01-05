La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 7 enero 2026
miércoles, 7 enero 2026
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Locales

Vestida de historia y de fe: La Divina Pastora ya lleva el traje que la acompañará este 14 de enero

Santa Rosa ya está lista para la bajada de la Divina Pastora de cara a la visita 168, alentando a los feligreses a la oración comunitaria y a prepararse con fe.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Vestida de historia y de fe: La Divina Pastora ya lleva el traje que la acompañará este 14 de enero
Crédito: Santuario de la Divina Pastora.

El Santuario de la Divina Pastora, la Basílica de Santa Rosa de Lima, ha compartido las primeras fotografías de la patrona larense con el atuendo que llevará para este próximo 14 de enero de 2026.

Este especial traje inspirado en el Tamunangue, que fue ofrendado del arciprestazgo Inmaculada Concepción del Tocuyo, expresa su belleza y conexión con las raíces locales de todos aquellos feligreses que, año tras año, la acompañan en su recorrido con desbordante fe.

Vestida de historia y de fe: La Divina Pastora ya lleva el traje que la acompañará este 14 de enero
Crédito: Santuario de la Divina Pastora.

“Su manto nos narra la historia a través del mapa de El Tocuyo de 1579. Es más que un vestido; es un símbolo de la historia, la música y la fe de un pueblo que se rinde a sus pies”, compartió el Santuario por medio de sus redes sociales.

Mientras que su vestido hace referencia a las bailarinas de esta tradicional danza, el Niño Jesús lleva un liquiliqui y alpargatas, vestimenta como la de los caballeros en las fiestas tocuyanas coloniales.

Vestida de historia y de fe: La Divina Pastora ya lleva el traje que la acompañará este 14 de enero
Crédito: Santuario de la Divina Pastora.

Llegó el día de la bajada de la Divina Pastora

A las 6 de la tarde de este lunes 5 de enero, se celebrará la misa de la bajada de la Divina Pastora de su nicho, marcando así el inicio de su visita 168 al pueblo larense.

Este acto se realizará dentro del templo, siendo presidido por monseñor Polito Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto, luego del cual se le realizará a la imagen de la madre de Dios una serena a cargo de grupos musicales religiosos.

Tabla de contenidos
  1. Llegó el día de la bajada de la Divina Pastora

Noticias relacionadas

No te pierdas

Nacionales

Universidades venezolanas reprograman el reinicio de actividades académicas

Paola Mosquera -
Diversas universidades nacionales pospusieron el reinicio de clases previsto para este 7 de enero, estableciendo nuevos cronogramas progresivos.

Cardenales regresa a la acción del Round Robin

Familias viven de la producción de animales

Cavecom-e advierte: Delitos informáticos repuntan en Venezuela

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.