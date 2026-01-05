Vestida de historia y de fe: La Divina Pastora ya lleva el traje que la acompañará este 14 de enero

El Santuario de la Divina Pastora, la Basílica de Santa Rosa de Lima, ha compartido las primeras fotografías de la patrona larense con el atuendo que llevará para este próximo 14 de enero de 2026.

Este especial traje inspirado en el Tamunangue, que fue ofrendado del arciprestazgo Inmaculada Concepción del Tocuyo, expresa su belleza y conexión con las raíces locales de todos aquellos feligreses que, año tras año, la acompañan en su recorrido con desbordante fe.

Crédito: Santuario de la Divina Pastora.

“Su manto nos narra la historia a través del mapa de El Tocuyo de 1579. Es más que un vestido; es un símbolo de la historia, la música y la fe de un pueblo que se rinde a sus pies”, compartió el Santuario por medio de sus redes sociales.

Mientras que su vestido hace referencia a las bailarinas de esta tradicional danza, el Niño Jesús lleva un liquiliqui y alpargatas, vestimenta como la de los caballeros en las fiestas tocuyanas coloniales.

Crédito: Santuario de la Divina Pastora.

Llegó el día de la bajada de la Divina Pastora

A las 6 de la tarde de este lunes 5 de enero, se celebrará la misa de la bajada de la Divina Pastora de su nicho, marcando así el inicio de su visita 168 al pueblo larense.

Este acto se realizará dentro del templo, siendo presidido por monseñor Polito Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto, luego del cual se le realizará a la imagen de la madre de Dios una serena a cargo de grupos musicales religiosos.