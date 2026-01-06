La obesidad está afectando a una de cada cuatro personas en Venezuela

Venezuela enfrenta una emergencia sanitaria que no se ve a simple vista, pero que pesa en los registros médicos: hay un patrón alarmante de malnutrición por excesos. De acuerdo con datos aportados por la Sociedad Venezolana de Obesología, el 24% de las personas en el país sufre de obesidad, mientras que la mitad de los ciudadanos (50%) ya padece de sobrepeso.

Datos internacionales confirman que el sobrepeso en el país aumentó 10% entre el 2024 y 2025. Esta escalada no es obra de la casualidad, sino que responde a un patrón de dietas desordenadas y sedentarismo.

Ludwing Rivero, presidente de la Sociedad Venezolana de Obesología, explica que la forma en la que las personas se están alimentando en la actualidad tiene un impacto directo en estos números. El especialista refiere que no hay un patrón específico que se repita en cuanto al tema de las edades, pero menciona que, en el país, ya hay casos documentados de jóvenes de 12 años que sufren de obesidad.

«Las cifras son un poco alarmantes. La Federación Mundial de Obesidad que hace sus proyecciones en el tema, estableció que, para el año 2030, más de 10 millones de personas en Venezuela tendrán sobrepeso u obesidad. Para este 2025 se establece que el 24% de la población tiene obesidad y el 50% sobrepeso», menciona.

Rivero dice que, aunque las autoridades sanitarias no reconozcan en Venezuela a la obesidad como una enfermedad, esta condición tiene implicaciones directas al ser asociada con enfermedades no transmisibles, como la enfermedad cardiovascular, el cáncer o la diabetes.

«Muchas de las muertes que se producen por enfermedades no transmisibles han podido ser evitadas cuando tienen un factor común, como lo es la obesidad. Con una simple reducción de peso podemos bajar el riesgo y la mortalidad», dice Rivero.

Uno de los datos que más preocupa a los especialistas está directamente ligado con la calidad de alimentación de las personas. Se estima que sólo el 25% de la población venezolana come de forma equilibrada, mientras que más del 65% de las personas en edad adulta no practica ningún deporte o hace ejercicio con regularidad.

«El sedentarismo es algo que nos preocupa tremendamente. Realmente no hay conciencia de los problemas que genera la obesidad. Venezuela es, hoy en día, uno de los países con peor equilibrio alimenticio y eso se ve reflejado en la cantidad de personas que sufren de sobrepeso», recalca.

Los especialistas mencionan que, además de la ausencia de actividad física, la mayoría de las personas en Venezuela tienen una dieta a base de pasta, harinas o arroz, lo que hace que sea mucho más fácil que una persona sufra de obesidad.

«La mayoría de personas asocia el hecho de estar gordo con comer y eso no es así. Cuando los alimentos que se ingieren son platos 100% calóricos el efecto que tiene en las personas es desastroso. Hay gente que, por costumbre, come arroz con pasta y plátanos o pasta con arepa y tajadas. Ese es un menú que puede saciar el hambre, pero no hay alimentación balanceada», comenta Orlando Hernández, médico internista consultado por el Diario de Lara, LA PRENSA.

Aunque no hay un informe específico que identifique los lugares en donde se ven mayores casos de obesidad o sobrepeso en Venezuela, los expertos consideran que en las zonas populares del país se registran los casos más críticos al ser sectores en donde, por lo general, las proteínas se ausentan.

«Mucha gente para hacer rendir su dinero busca lo más económico y no toman en cuenta la importancia de los vegetales y la proteína en el menú. Un plato balanceado debe tener por lo menos 50% de vegetales que no estén cocidos y más proteína que carbohidratos», menciona Hernández.

Una de las recomendaciones que da el doctor es la de buscar alternativas a la carne, como puede ser el huevo.

«Es mucho más económico e igual brinda nutrientes necesarios para equilibrar el plato. No tenemos la cultura de comer sanamente y eso es un problema», concluye.

De acuerdo con datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), América Latina es la zona con mayor incidencia por obesidad en el mundo. El último informe publicado por la organización refiere que en las Américas, el 67,5% de los adultos y el 37,6% de los niños y adolescentes de entre 5 y 19 años sufren de sobrepeso u obesidad.

Los datos más recientes confirman que, desde 1990, la obesidad y el sobrepeso aumentó en un 52%. En vista de esta situación, nueve países de la región han empezado a desarrollar políticas para tratar de alfabetizar a la población en cuanto al tema de alimentarse de forma sana.

Los países comprometidos con esta causa son: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. El nombre de Venezuela no aparece en estos programas, por lo que especialistas aseguran que es necesario empezar a entender la obesidad como un tema de salud pública.

Al revisar los informes internacionales, se confirma que Puerto Rico es el país con una mayor tasa de población obesa con una incidencia del 44% de su población. En el segundo lugar de esta lista aparece Chile con el 42%, mientras que Panamá tiene el 40%.

Un poco más abajo en esta lista aparece México con un 39%, Paraguay un 36% al igual que Uruguay. En la parte baja de la tabla aparece Venezuela con 24% igualada con Cuba y cerca de los indicadores ecuatorianos que tiene una incidencia del 26%.

Obesidad afecta más a los niños

El tema de la obesidad es un problema que no sólo está afectando a la población adulta en Venezuela, sino también a los más pequeños de la casa. Rivero mencionaba que a su consulta han ido infantes de 12 años, pero el problema, de acuerdo con algunos expertos, empieza desde edades mucho más tempranas.

Informes internacionales publicados en enero de 2025 mencionan que hay un «déficit nutricional importante» en muchos sectores del país y eso termina afectando la talla y peso de los más pequeños. Jorge Salas, médico internista, comenta que la mayoría de niños no cumple con una dieta balanceada. En este sentido, menciona que es normal ver a infantes en pleno desarrollo que, cuando mucho, comen proteína una o dos veces en la semana.

«Evidentemente, las condiciones nutricionales de nuestros niños no son las mejores. Hay problemas de talla y peso. Muchas veces vemos que un niño está con la barriga inflamada y pensamos que está comiendo de forma correcta, pero esto es sinónimo de una malnutrición marcada», dice el especialista.

Otro de los factores que repercute de forma directa en el aumento de niños con obesidad es el consumo de alimentos ricos en azúcar. A juicio del experto, es necesario frenar el consumo de alimentos procesados para recuperar las dietas caseras.

«Uno entiende que por la premura o el estrés en el que día a día están los padres, muchos resuelvan la alimentación de los hijos con alimentos procesados que contienen una cantidad importante de azúcar, pero que no terminan beneficiando en nada la salud de los niños. Hemos normalizado que para un estudiante un desayuno normal es una empanada con una malta y eso no es bueno. Los padres están siendo los grandes responsables de que la mayoría de niños entren a la adolescencia con problemas de peso», menciona Salas.

El experto recomienda dar siempre el ejemplo para que sea mucho más fácil para los niños entender que deben ser responsables con su salud. En este sentido, explica que las limitantes económicas no pueden ser un impedimento para que se tenga una alimentación balanceada.

«Quizás no se pueda comer carne, pero se puede pagar por sardina o huevos. Si se compra una galleta es mejor que se le dé un cambur. Los padres deben ser los garantes de que la alimentación sea lo más sana posible, porque si dejamos que el niño elija va a priorizar el dulce por encima de las frutas», menciona.

Otro de los puntos que los especialistas consideran que los padres deben reforzar es la realización de actividades físicas. Cada vez son más los niños que cambian el salir a correr en un parque por quedarse sentados en la casa viendo algún video en redes sociales y esto termina generando impactos negativos.

Para fomentar esta práctica, los expertos recomiendan que, en la medida de lo posible, los padres inscriban a sus hijos en algún deporte porque esto creará no sólo rutinas de entrenamiento que favorecen al desarrollo, sino que también ayudará a fomentar un régimen de alimentación adecuado. «El deporte es gran aliado», señalan.

Ahora mismo, Italia es el único país del mundo que tiene políticas públicas destinadas a bajar los niveles de obesidad en la población, pero se espera que cada vez se sumen más países a estas iniciativas y se termine reconociendo el sobrepeso como una enfermedad.

En la actualidad, Venezuela es uno de los países con los indicadores más bajos del continente, pero esta es una tendencia que puede cambiar en los próximos años, por lo que los médicos hacen un llamado a tener conciencia a la hora de ingerir alimentos.