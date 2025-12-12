Los precios inmobiliarios en Venezuela suben hasta un 10% en ciudades principales

El mercado inmobiliario venezolano ha experimentado un notable repunte durante el año 2025. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Pablo González, dio a conocer que los precios de las propiedades en las ciudades más importantes del país registraron un incremento que oscila entre el 5% y el 10%.

Este crecimiento está directamente relacionado con un aumento en la demanda de inmuebles. González subrayó que este fenómeno se concentra en cinco regiones específicas, destacando ciudades como Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Lechería y en el estado de Nueva Esparta.

El gremialista calificó este repunte como un «movimiento interesante» que, a su juicio, tendrá un «impacto positivo» en el desarrollo y la economía de dichas regiones. El incremento en la demanda de propiedades residenciales y comerciales sugiere una reactivación de la confianza en el sector.

Esta tendencia fue respaldada por datos regionales proporcionados por la presidenta de la CIV en el estado Carabobo, Adriana de Oliveira, quien compartió los resultados de la encuesta sectorial más reciente.

Crecimiento en inmobiliarios residenciales y comerciales, bajada en oficinas

De Oliveira detalló que el sector en Carabobo muestra una leve pero constante expansión, especialmente en los segmentos residencial y comercial, en contraste con los mercados de oficinas e industriales. Según los datos del gremio, el mercado de inmuebles residenciales proyecta un cierre de año cercano al 16% para el último trimestre, superando el 14,6% registrado en el tercer trimestre.

Por su parte, el sector comercial también presenta un crecimiento, con un aumento del 2,81% en el trimestre de cierre. No obstante, se observó un decrecimiento en la demanda de oficinas y propiedades industriales dentro de la entidad, reflejando una diferenciación en el comportamiento de los subsectores inmobiliarios.