Paso del tifón Kalmaegi en Filipinas dejó cientos de fallecidos y desaparecidos

El tifón Kalmaegi impactó Filipinas entre el martes y miércoles de esta semana, dejando un saldo de al menos 114 fallecidos y 127 desaparecidos.

Por Paola Mosquera
Crédito: EFE/EPA/JUANITO ESPINOSA.

La Oficina de Defensa Civil de Filipinas ha informado este jueves 6 de noviembre que al menos 114 personas perdieron la vida y 127 permanecen desaparecidas tras el paso por Filipinas del tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada.

La isla de Cebú, con la contabilización de 71 fallecidos, fue registrada como la zona más afectada por este fenómeno, que cruzó entre el martes y el miércoles el país con vientos huracanados e intensas precipitaciones, según dio a conocer el subdirector de la Defensa Civil, Rafaelito Alejandro.

Por su parte, el presidente, Ferdinand Marcos Jr., declaró el día de hoy, tras una reunión para abordar el desastre, que «debido a la envergadura del golpe en las zonas afectadas por el tifón he aprobado que se declare el estado de calamidad nacional».

Crédito: EFE/EPA/JUANITO ESPINOSA.

Consecuencias devastadoras de Kalmaegi

Kalmaegi, conocido en el país como Tino, ha afectado a casi dos millones de personas en más de 360 localidades, de las cuales más de medio millón se encuentran desplazadas, según los últimos datos del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC).

Tocó tierra en siete ocasiones en Filipinas, e inundó pueblos enteros en Cebú, que en octubre sufrió un terremoto de magnitud 6,9 por el que murieron al menos 72 personas, y la isla de Negros, en la región central de Bisayas.

Mientras Filipinas se recupera del desastre en el centro del archipiélago, las autoridades de la isla septentrional de Luzón, donde se ubica Manila, se preparan para la posible llegada de una tormenta tropical que se espera gane fuerza hasta convertirse en un supertifón antes de tocar tierra el lunes, según el departamento de Meteorología.

Crédito: EFE/EPA/JUANITO ESPINOSA.

Fenómenos comunes en el país asiático

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales al año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y terminar en noviembre o diciembre, y los científicos advierten que las tormentas se están volviendo más poderosas debido al cambio climático.

Kalmaegi abandonó este jueves las aguas territoriales de Filipinas y se encuentra sobre el mar de China Meridional rumbo a las provincias centrales de Vietnam, donde podría tocar tierra esta tarde.

Por su parte, las autoridades vietnamitas han ordenado la movilización de efectivos del Ejército para tareas de prevención y mitigación de desastre en una zona que ha sido castigada recientemente por graves inundaciones.

Con información de EFE.

