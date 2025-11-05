Una generación completamente libre de tabaco: el objetivo de una nueva medida del gobierno de Maldivas

El archipiélago de Maldivas, conocido por ser un destino turístico popular en el Océano Índico, ha dado un paso de gigante en la lucha global contra el tabaquismo. El gobierno ha implementado una medida considerada sin precedentes que prohíbe la compra y el consumo de cigarrillos a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2007.

El Ministerio de Salud ha calificado esta disposición como un «hito histórico», convirtiendo a la nación insular en el primer país en establecer una restricción tan estricta que abarca a una generación completa con el fin de avanzar hacia un entorno libre de humo.

Para nativos de Maldivas y turistas

La nueva normativa entró en vigor el pasado sábado 1 de noviembre y su alcance es total: rige tanto para los ciudadanos maldivos como para los turistas extranjeros que visiten las islas. Esta restricción tiene una doble finalidad: proteger a la juventud local del inicio en el consumo de tabaco, así como también fomentar un ambiente más sano en uno de los principales focos de ocio y naturaleza a nivel mundial.

Un portavoz de la junta de control del tabaco de Maldivas restó importancia a cualquier posible impacto negativo en el turismo, señalando que los visitantes eligen el destino por «las playas, el mar, el sol y el aire puro», no por la posibilidad de fumar.

Una estrategia integral de control del tabaco

Esta prohibición generacional se inserta en una estrategia de control del tabaco mucho más amplia que el país ha venido desarrollando. Para el 2023, Maldivas había acordado la penalización de la compra, venta, uso y posesión de cigarrillos electrónicos.

Esa acción previa condujo a la retirada de productos de vapeo del mercado, una señal clara del compromiso gubernamental por evitar que nuevos productos de nicotina actúen como una «puerta de entrada» al tabaquismo convencional entre los jóvenes, un fenómeno que preocupa a los entes de salud pública a nivel global.

La intención de las autoridades maldivas con estas rigurosas directrices es sentar las bases para la creación de una generación completamente libre de tabaco. La prohibición dirigida a todos los nacidos desde 2007 refuerza la política integral del gobierno para aumentar la protección sanitaria entre niños, adolescentes y visitantes por igual.

Con esta medida audaz, Maldivas busca influir en el desarrollo social y cultural de la población, haciendo que el hábito de fumar desaparezca progresivamente y, con ello, marcando una tendencia significativa en la prevención y la sanidad global.