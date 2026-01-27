Sector construcción en Lara comenzó a salir de la inercia

La construcción en Lara venía registrando en los últimos años una paralización cercana al 100%, pero en el último trimestre de 2025 el sector comenzó a tener una leve mejoría de 10%, debido a los planes de rehabilitación vial que ejecutan la Alcaldía de Iribarren, Gobernación de Lara y el Poder Ejecutivo del país a través del Plan de Asfalto Nacional. Así lo informó Ronald Arias, presidente de la Cámara de la Construcción del estado Lara.

«Han sido trabajos de bacheo, todavía no se desarrollan grandes proyectos de construcción. En el caso de la gobernación ha hecho trabajos para asfaltar la avenida Ribereña y la Circunvalación Norte. El alcalde del municipio Iribarren se ha enfocado en asfaltar algunas calles del oeste de Barquisimeto, como la avenida principal de Barrio Unión, o la carrera 19, a la altura de la calle 51 y 54, por ejemplo. Y en la carretera Lara-Zulia, allí también se aplica bacheo, pero consideramos que los trabajos en esa carretera nacional requieren de más recursos por su grado de deterioro», explicó Arias.

Expectativas para este año en la construcción estadal

Tanto empresarios de la construcción como del sector inmobiliario en el país tienen altas expectativas de que en 2026 se concreten inversiones extranjeras dirigidas a la industria petrolera nacional, porque habría un encadenamiento productivo para la construcción. Asimismo, esperan que se activen los créditos.

«El sector inmobiliario puede salir de la inercia en la que se encuentra, si en esta nueva etapa económica se abre nuevamente el crédito para la construcción y para las compras de inmuebles que tiene más de 10 años que no está efectivo. Debe haber igualmente un cambio del marco jurídico de Venezuela», apuntó Marco Asuaje, expresidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara y primer vicepresidente de Fedecámaras Lara.

Considera que se debe reformar la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, para incrementar el alquiler de viviendas y se debe cambiar la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria en Venezuela (publicada en Gaceta Oficial N° 40.178 en 2013) que regula y sanciona penalmente fraudes en la construcción, preventa y venta de viviendas. El sector privado considera que esta ley limita la inversión y frena la oferta del sector.

Por su parte, Ronald Arias, considera que en Venezuela, así como la Asamblea Nacional está discutiendo una reforma de la Ley de Hidrocarburos para atraer la inversión de petroleras estadounidenses, se necesita reformar la Ley Orgánica del Trabajo.

«Mientras la Ley de Trabajo no se reforme va a haber muchas limitaciones. El Estado, en los últimos años, sólo ha podido incrementar los bonos, más no el salario, porque eso generaría pasivos laborales gigantescos para el Estado», expresó.

Planta de acero

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reinauguró el lunes 19 de enero la Planta Acería Barquisimeto del Complejo Siderúrgico Nacional S.A, y el presidente de Fedecámaras Lara, Joel Segura, señala que la puesta en marcha de esta industria representa que se van a conseguir materiales de construcción, como cabillas y otros insumos, además de generarse nuevas fuentes de empleo, porque el Gobierno tuvo que contratar a los trabajadores que estaban cesantes.

Sectores como metalmecánica, construcción, tecnología y el sector eléctrico se beneficiarán de la activación de esta planta. «Asimismo, es una industria que requiere un número grande de trabajadores, que a su vez necesitan uniformes, entonces también si puede dinamiza al sector textil en la ciudad de Barquisimeto«, comunicó Segura, representante de la cúpula empresarial larense.

Empresarios, también esperan que el Gobierno logre reactivar la empresa de cemento, ubicada al norte de Barquisimeto.