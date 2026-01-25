La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

Locales

Deterioro consume obras de arte históricas en Barquisimeto

A pesar de las mejoras estacionales en la ciudad, el patrimonio cultural de Barquisimeto sufre un deterioro progresivo y el olvido institucional, borrando así la memoria colectiva de la región.

Por Euseglimar González
Mientras la ciudad es arreglada por temporadas, bustos, murales y monumentos que forman parte del patrimonio cultural de Barquisimeto están en constante deterioro o desaparecen sin planes claros de preservación, así lo explicó Carlos Guerra, cronista y miembro del Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto.

Al frente del Rectorado de la UCLA, una pequeña isla, durante años, albergó bustos de figuras ilustres del estado Lara, hoy apenas sobrevive uno, lo que demuestra el abandono que consume a las obras de arte.

Guerra sostuvo que no hay manera de que se repongan los monumentos y bustos porque han pasado años y aún no hay respuestas. Además, resaltó que el problema va más allá del vandalismo y se trata de la «falta de voluntad institucional para recuperar lo que se pierde».

Deterioro en plazas y espacios públicos

El deterioro se repite en plazas y espacios públicos, donde las placas han desaparecido o los pedestales quedaron sin busto o escultura.

«La gente no sabe quién fue Armando Barrios ni quiénes fueron muchos de los personajes que tuvieron bustos en las plazas y avenidas. Cuando desaparecen esas referencias, también se borra la memoria colectiva», dijo Guerra.

Aguas negras inundan el Paseo de la Música
