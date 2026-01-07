Familias viven de la producción de animales

En una zona urbana, cinco familias han decidido abrir espacios para la producción. Entre corrales, jaulas y pequeñas peceras funciona una unidad de cría de animales y elaboración de alimentos que les permite vivir de lo que producen, sin tener que salir de sus casas.

Están en un mismo terreno, en el barrio Los Ángeles de la parroquia Guerrera Ana Soto, al oeste de Barquisimeto, elaboran alimentos para animales y crían cochinos, conejos para consumo y ornamentales, peces y gallinas de diferentes razas. Miguel Rodríguez, propietario, recorre lo que define como una unidad de producción familiar. No es una granja convencional, sino un espacio que se convirtió hace más de 20 años en una estrategia para el sustento.

Rodríguez explicó que trabaja con la producción de alimentos para animales desde hace 30 años, pero debido a la falta de créditos para adquirir la materia prima ha tenido que reinventarse y trabaja para otros productores, quienes le llevan todo lo necesario para su elaboración. «Es mejor que ellos traigan todos los productos, porque así se está sacando un alimento de calidad», comentó.

A medida que Rodríguez adquiría sus equipos para la elaboración de los alimentos, comenzó a criar gallinas y luego cochinos. Destacó que viene de familias productoras de caprinos y que eso «le abrió la mente» para tener más animales para su propio consumo.

«Cuando comencé tenía pocos animales, pero hemos sido tan bendecidos que todo lo que criamos se nos da. Convertí mi casa en una pequeña unidad de producción y mi sueño es tener un laboratorio para el cruce de cerdos», sostuvo Rodríguez.

Familias que transforman el entorno urbano a través de la producción

El terreno, que es parte del desarrollo urbano de Barquisimeto, ha sido clave para ejecutar el proyecto de la familia Rodríguez. Tiene un tanque que forma parte de un criadero de peces pequeños como los guppys, muy buscados por personas de la comunidad y por quienes los compran como mascotas.

Rodríguez destacó que también buscan como mascotas a los conejos angora, más que todo para niños. «Este año bajamos la cantidad de animales porque teníamos que buscar mucho monte para los conejos, pero ya tendremos más», comentó.

En el lugar todos los miembros de la familia ayudan y aunque en el sector hay varias personas con cría de cochinos, el señor Miguel es el único que elabora alimentos para animales y lo que quiere es que este año 2026 le otorguen un financiamiento para comprar materia prima y así ofrecer los productos a la comunidad en precios más bajos. «Sería un ganar ganar para todos», dijo Rodríguez.

Con servicio

Miguel no sólo ofrece los alimentos elaborados, sino también el servicio de monta que es la reproducción natural o asistida para la cría, cuando el macho (verraco) cubre a la hembra (cerda).

Explicó que el servicio se presta de manera directa y organizada, asegurando el cuidado de los animales y el seguimiento de los cruces. Con esta práctica, la familia no sólo mantiene las especies, sino también su economía y el intercambio en la comunidad.