sábado, 20 diciembre 2025
Locales

Productores resaltan que aumentó la cosecha del café en Sanare

Con un incremento de la producción del 36%, el café de Sanare se paga entre 180 y $185.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
En pleno pico de la zafra del café en Venezuela proyectan que la producción 2025 en el municipio Andrés Eloy Blanco, del estado Lara, podría ubicarse en 300 mil quintales de este rubro, según indicó Félix Saavedra, representante de la Unión Nacional Caficultora de Venezuela (Unacafeve).

«Este año mejoró la producción y aumentó más de 36%, si comparamos que en 2024 se produjeron alrededor de 220 mil quintales de café, en Andrés Eloy Blanco», alegó que a la fecha los productores han podido comprar gasoil para secar los granos de café y para transportarlo. Indicó que cada caficultor requiere alrededor de 1.500 litros de combustible para garantizar el poder comercializar su cosecha.

Costos del café proveniente del pueblo larense

Indicó que el precio de café natural lo están pagando en Sanare entre 180 y 185 dólares y los pagos se están haciendo en bolívares, mientras que en la bolsa de Nueva York, el precio del quintal del café osciló en 375,75 dólares este jueves 11 de diciembre.

«Hemos solicitado tanto a la agroindustria venezolana como a autoridades que para cubrir los costos de producción este año, el quintal del café debería ser pagado entre 295 y 305 dólares en Venezuela», manifestó el representante gremial.

Primera ruta turística del café en Lara diversifica la economía de los caficultores
