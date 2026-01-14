La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

viernes, 16 enero 2026
Divina Pastora, fe que une a los venezolanos en el mundo

Euseglimar González
Por Euseglimar González
Divina Pastora

Hoy Barquisimeto late en el pecho de cada larense, que sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, reafirma su fe y devoción hacia la Divina Pastora al cumplirse 168 años y que ese camino demuestra que su rebaño es universal.

Mientras millones de personas inundan las calles de Barquisimeto en una de las procesiones más grandes del mundo, la fe ha encontrado nuevas rutas. Lo que comenzó como una rogativa local para frenar la epidemia de cólera, se ha transformado en un lazo que mantiene unidos a los venezolanos con sus raíces.

Devoción por la Divina Pastora: Una historia de fe que inicio en el siglo XVIII

Para el larense en el extranjero, la Divina Pastora no es solo una imagen religiosa; es amor, el recuerdo de la familia y la esperanza del reencuentro. Esta fe sin fronteras se manifiesta hoy y a lo largo de estos días en cada rincón del mundo.

Divina Pastora

La diáspora ha convertido la devoción mariana en un evento global. Este 14 de enero, diferentes ciudades del mundo veneran a la Pastora de Almas.

Realizan misa en honor a la Divina Pastora

En Madrid, la capital española se convierte en una extensión de Lara. Decenas de venezolanos se reunirán este 17 de enero para honrar a la virgen.

Mientras que en Italia, los devotos de la patrona sentimental de los larenses tendrán una eucaristía y posterior procesión por las calles de Sala Consilina, Provincia de Salerno, y es que en la iglesia S.S Trinità se encuentra la imagen de la Divina Pastora.

Divina Pastora

En Argentina y Chile, la comunidad venezolana organiza eucaristías para honrar su día. En el caso de Santiago de Chile celebra los 10 años de procesión y hoy a las 8:00 de la noche habrá una misa en la iglesia Sacramentino.

También se conoció que desde Washington celebran el 14 de enero con fervor.  Los devotos se congregan para cumplir promesas, demostrando que ni la distancia ni el idioma pueden apagar el fervor por la excelsa patrona.

Divina Pastora 1 2 2
Cortesía: Divina Pastora Washington.

“Hoy, 14 de enero, quienes deseen elevar una oración, encender una velita, agradecer, pedir o simplemente quedarse un momento en silencio con ella, pueden acercarse a la iglesia. Que esta fecha tan sagrada no pase desapercibido”, informó la cuenta de Divina Pastora Washington.

El sábado 17 de enero, a la 1:00 de la tarde, se llevará a cabo la santa misa en honor a la Divina Pastora, en Our Lady Queen of the Americas, Washington, DC.

