Stranger Things 5: Estreno de la primera parte de la última temporada ¿Qué se puede esperar?

La espera para los seguidores de Stranger Things está por terminar, con el estreno de primera parte de la quinta y última temporada, a las 8:00 p.m. (hora de Venezuela) de este miércoles.

Netflix ha decidido implementar una estrategia de lanzamiento única para este gran final, pues en lugar de lanzar todos los episodios simultáneamente, la plataforma dividirá la entrega en tres volúmenes: los primeros cuatro capítulos llegaron este 26 de noviembre, que estarán seguidos de tres más en Navidad, y culminará con el episodio final el día de Año Nuevo.

Desde su debut en 2016, Stranger Things se ha consolidado como un pilar de la cultura pop y un éxito rotundo para Netflix, siendo la serie más vista de 2022 según Nielsen. Con múltiples nominaciones a los Emmy y Globos de Oro, y galardones del Sindicato de Actores (SAG), la producción busca despedirse manteniendo el nivel de calidad y expectación que la ha caracterizado durante casi una década.

¿De qué trata Stranger Things 5?

Narrativamente, la historia transcurre en otoño de 1987, con un Hawkins que se encuentra bajo una estricta cuarentena militar y sumida en el caos debido a los portales interdimensionales que quedaron abiertos tras la temporada anterior. En este escenario de emergencia, el grupo de protagonistas se reúne nuevamente con una misión crítica: localizar a Vecna (Jamie Campbell Bower), quien permanece oculto, y detener sus planes antes de que el daño sea irreversible.

La tensión aumenta con Once (Millie Bobby Brown) forzada a vivir en la clandestinidad, huyendo de aquellos que buscan capturarla. Simultáneamente, se acerca el aniversario de la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp), una fecha que funciona como un sombrío recordatorio de que las amenazas del Otro Lado siguen latentes. La trama promete un enfrentamiento definitivo en un entorno cada vez más hostil, donde las decisiones de los personajes serán de vida o muerte.

Para este cierre monumental, regresa casi todo el elenco que ha convertido a la serie en un fenómeno global. Figuras ya conocidas como Winona Ryder y David Harbour lideran el reparto adulto, mientras que el grupo central conformado por Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery y Maya Hawke retoma sus roles para dar cierre a sus arcos narrativos.

Los hermanos Duffer recomiendan qué episodios ver antes del estreno

Ante la complejidad del desenlace, los creadores de la serie han sugerido a los fans revisitar las dos primeras temporadas, debido a que la historia busca «cerrar el círculo» resolviendo misterios planteados en los inicios de la serie. Ross Duffer destacó en entrevista que la segunda temporada fue crucial para la construcción de la mitología que ahora cobrará sentido total.

Los hermanos Duffer han señalado una lista específica de episodios clave para entender el final. De la segunda temporada destacan «Will, el sabio» (Ep. 4) y «El espía» (Ep. 6), fundamentales para comprender la conexión de Will con el mal y el desarrollo de la dinámica entre Dustin y Steve. De la cuarta temporada, recomiendan «La masacre del laboratorio de Hawkins» (Ep. 7) y «El Viaje a Piggyback» (Ep. 9), vitales por sus revelaciones sobre el pasado del laboratorio y la batalla psíquica contra Vecna.

Rompiendo récords

Stranger Things se convirtió en la primera serie de Netflix en posicionar cuatro temporadas en el Top 10 de las producciones más vistas de la plataforma simultáneamente, informó el martes empresa de entretenimiento. El nuevo hito de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer ocurrió en vísperas del estreno de los primeros cuatro episodios de su quinta y última temporada.

«Esta es la primera vez que una serie tiene cuatro temporadas anteriores en el Top 10 a la vez, antes del estreno de una nueva temporada, lo que refleja la gran expectación de los espectadores por la última temporada de esta serie de ciencia ficción y terror ambientada en los años 80», dice el artículo publicado en el sitio web de contenido complementario de Netflix, Tudum.

Durante la semana del 17 al 23 de noviembre, la primera temporada de ‘Stranger Things’ fue la tercera serie en inglés más vista, con 4,1 millones de visualizaciones; seguida de la cuarta temporada en quinto lugar con 3,3 millones de visualizaciones; la segunda temporada se ubicó en el séptimo puesto, y la tercera en el noveno, según el reporte.

Con información de EFE.