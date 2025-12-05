Netflix sacude la industria del entretenimiento con la compra Warner Bros. por 82.700 millones de dólares

En un movimiento que redefine el panorama global del entretenimiento, Netflix y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron este viernes un acuerdo definitivo de compra. El gigante del streaming adquirirá WBD por un total de 82.700 millones de dólares, integrando a su estructura los legendarios estudios de cine y televisión, así como las plataformas HBO y HBO Max.

La oferta ganadora de Netflix se fijó en 27,75 dólares por acción, superando los 24 dólares propuestos por Paramount y dejando atrás también el interés de Comcast, los otros dos conglomerados que participaron en las negociaciones.

El camino hacia este acuerdo comenzó en octubre, cuando Paramount inició las ofertas proponiendo 27 dólares por acción por la totalidad de la empresa. Posteriormente, Netflix y Comcast se sumaron al proceso que constó de dos rondas, finalizando la última el pasado 1 de diciembre.

A diferencia de la propuesta inicial de Paramount, las ofertas posteriores buscaban adquirir solo una parte de la compañía, excluyendo la división de Discovery Global. La tensión competitiva escaló al punto que Paramount publicó ayer una carta abierta denunciando parcialidad en el proceso, argumentando que se estaba favoreciendo indebidamente a Netflix.

Condiciones del acuerdo y nuevos horizontes

La transacción tiene una fecha estimada de finalización para el tercer trimestre de 2026. David Zaslav, director ejecutivo de WBD, celebró la unión destacando que se juntan «dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo».

Sin embargo, la transacción está sujeta a una condición clave: la previa separación de «Discovery Global». Esta entidad independiente agrupará los activos centrados en la televisión tradicional, incluyendo CNN, TNT Sports, Discovery+ y los canales de señal abierta en Europa, los cuales no formarán parte de la adquisición de Netflix.

Un amplio catálogo definitivo para Netflix

La fusión promete crear una biblioteca de contenidos sin precedentes al combinar franquicias históricas con éxitos virales del streaming. Producciones emblemáticas de HBO como The Sopranos, Game of Thrones y The Big Bang Theory, junto a clásicos del cine como El Mago de Oz, Casablanca, Ciudadano Kane, la saga de Harry Potter y el universo DC, pasarán a convivir con los grandes hits de Netflix.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la plataforma de la «N» roja, resaltó la magnitud de unir estos títulos con fenómenos culturales modernos como Stranger Things, La Casa de Papel, Bridgerton y El Juego del Calamar, reafirmando que su misión es «entretener al mundo».

Con información de EFE.