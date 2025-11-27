Don Ramón de El Chavo del 8 tendrá su propia serie en HBO Max

El legado creativo de Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito, continúa vigente y en crecimiento. Tras el gran recibimiento que tuvo la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, la plataforma de streaming HBO ha dado luz verde a una nueva producción que se centrará en uno de los personajes más memorables y queridos de El Chavo del 8: el inigualable Don Ramón.

HBO Max empleó sus plataformas digitales para hacer el anuncio oficial, confirmando que el emblemático padre de La Chilindrina será la figura central de su propia serie. A pesar de que el proyecto todavía no posee un título definitivo, se ha adelantado que se tratará de una comedia con una estética y un estilo visual modernizados para la audiencia actual.

¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max. pic.twitter.com/zkUwutdVfi — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) November 25, 2025

Don Ramón un ícono cultural

La intención principal de la plataforma es revitalizar el personaje para atraer a un segmento de público joven adulto, imprimiéndole un toque de humor contemporáneo, pero siempre manteniendo la esencia que hizo de Don Ramón un verdadero ícono cultural a lo largo de varias generaciones.

Mariano César, vicepresidente senior de contenido general para HBO Max Latinoamérica, resaltó el potencial del personaje para esta innovadora propuesta narrativa. «Don Ramón es uno de los personajes más distintivos del universo de Chespirito y su personalidad permite explorarlo bajo una narrativa fresca y más actual», explicó César, subrayando la riqueza del personaje para una exploración moderna. Aunque la fecha de lanzamiento aún se mantiene en secreto, se rumorea que la serie podría estar disponible a principios del año 2027.