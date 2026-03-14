Los Mesoneros y Paul McCartney: El increíble encuentro con la leyenda de The Beattles en Abbey Road

Lo que inició como una jornada de trabajo habitual para la agrupación venezolana Los Mesoneros en los legendarios estudios de Abbey Road, en Londres, se transformó en un momento histórico para el rock nacional. La banda fue sorprendida por la aparición espontánea de Sir Paul McCartney, quien se acercó a saludarlos mientras trabajaban en su nuevo material discográfico.

A través de sus plataformas digitales, Luis Jiménez, Juan Ignacio (Juanchi) Sucre y Carlos (Calin) Sardi compartieron un vídeo del encuentro, donde se percibe el asombro de los músicos venezolanos al interactuar con el ex-Beatle, quien suele frecuentar estos estudios. Durante la breve charla, McCartney intercambió impresiones con los integrantes sobre el estado actual de la música y la permanencia del género.

Reflexiones sobre la autenticidad

Para el vocalista Luis Jiménez, la experiencia trascendió lo anecdótico. «Fue como una bendición», declaró a la revista Rolling Stone, señalando que el intercambio reafirmó el compromiso de la banda con la esencia orgánica del rock frente a una industria musical dominada por lo digital.

Este encuentro se produce en el marco de la grabación de su próximo álbum, titulado «Eso que nos trajo a Abbey Road«, una producción que busca homenajear sus raíces melódicas y la crudeza del género. Además, allí grabaron una nueva versión de su éxito «Te lo advertí», con la banda colombiana Morat, combinando ambos estilos en el icónico estudio británico.

Crédito: Los Mesoneros.

El reconocimiento de una leyenda para Los Mesoneros

McCartney, figura central de los «Fab Four», manifestó su agrado al ver a músicos jóvenes utilizando las instalaciones donde se grabaron las obras maestras de The Beatles. Se dió a conocer tras el encuentro que el artista británico expresó que «Llevaba tiempo sin ver bandas de rock en los estudios de Abbey Road. Me hace muy feliz ver a un grupo joven trabajando aquí».

Esta aprobación de la leyenda musical llega en un punto de madurez para Los Mesoneros, quienes ya cuentan con múltiples nominaciones al Latin Grammy y participaciones en festivales internacionales como Lollapalooza y Pa’l Norte. Su estancia en Londres no solo representa la búsqueda de un sonido clásico, sino que reafirma su posición como los referentes más sólidos del rock venezolano en la escena contemporánea global.