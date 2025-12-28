La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

Raphinha Jugador del Año de La Liga en los Globe Soccer Awards 2025

Raphinha fue elegido Jugador del Año en los Globe Soccer Awards 2025 tras liderar el triplete nacional del FC Barcelona con 21 goles y 17 asistencias.

Massiel Quero
Por Massiel Quero
El delantero brasileño del FC Barcelona, Raphinha, ha sido distinguido como el Jugador del Año de La Liga española en la edición 2025 de los Globe Soccer Awards.

Su desempeño durante el ciclo 2024/25 fue determinante para el éxito del conjunto catalán; con un registro impresionante de 21 goles y 17 asistencias en competiciones locales, el atacante fue la pieza clave para que el Barça conquistara el triplete nacional: LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Raphinha y Flick destacados

Su impacto se extendió, igualmente, al escenario internacional. En la Champions League, Raphinha se reafirmó como uno de los artilleros más peligrosos al anotar 13 tantos, liderando así el regreso del club azulgrana a la élite del fútbol europeo.

La gala también sirvió para reconocer a Hansi Flick como el Mejor Entrenador. De esta manera, el certamen internacional premió la constancia y el rendimiento de las dos figuras principales de un Barcelona que ha vuelto a la senda del éxito deportivo, de la mano de su proyecto actual.

El Barcelona se impone en el liderato de La Liga tras último partido del año
