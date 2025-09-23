martes, 30 septiembre 2025
martes, 30 septiembre 2025
Nacionales

Importación de celulares y laptops se paraliza ante nuevas normativas de Conatel

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha impuesto una nueva normal que requiere que para la importación de dispositivos tecnológicos se tenga una certificación de parte de la entidad.

Redacción La Prensa de Lara
Por Redacción La Prensa de Lara
Importación de celulares y laptops se paraliza ante nuevas normativas de Conatel

Tras una nueva normativa impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), los servicios de encomiendas puerta a puerta que operan en Venezuela suspendieron la recepción de equipos tecnológicos.

La decisión de las empresas, que comenzó a aplicarse la semana pasada, se produce luego de la publicación en Gaceta Oficial del 8 de septiembre, donde se actualiza la normativa sobre homologación de dispositivos electrónicos.

Importación de celulares y laptops se paraliza ante nuevas normativas de Conatel

Nuevos requisitos de certificación para la importación de estos dispositivos

De acuerdo con el documento oficial, la resolución responde a la reciente adjudicación de espectro en las bandas de 2.500 MHz y 3.500 MHz para el despliegue de redes 5G, lo que exige equipos de última generación capaces de soportar servicios basados en Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas (IoT).

Falta de personal calificado preocupa a la industria

El texto también establece que la transición hacia el protocolo IPv6 obliga a garantizar que los equipos puedan operar con las versiones más recientes de los sistemas, además de aprovechar mejoras en seguridad, rendimiento y escalabilidad para el futuro de Internet en el país.

En ese sentido, la providencia —una actualización de la que estaba vigente desde 2005— dispone que cualquier dispositivo tecnológico importado debe contar con la certificación de Conatel, la cual asegura que cumple con las especificaciones técnicas, de seguridad y ciberseguridad requeridas en el territorio nacional.

