El Barcelona se impone en el liderato de La Liga tras último partido del año

El Barcelona FC sigue manteniendo la distancia en la cima de la tabla de La Liga, luego de superar este domingo al Villarreal 2 goles por 0 en el estadio de la Cerámica para llegar a 46 unidades, tras 18 jornadas disputadas.

El brasileño Raphinha adelantó al conjunto culé a los 12 minutos desde el punto de penal, y más tarde Renato Veiga fue expulsado por entrada temeraria hacia Lamine Yamal por detrás, lo que le dio más oportunidades a los visitantes para ampliar la ventaja.

El segundo gol llegó en el complemento, específicamente en el minuto 63 cuando Yamal consiguió rebote tras una serie de jugadas dentro del área y la mandó al fondo de la red para sentenciar las acciones.

Crédito: EFE / Ana Escobar.

El Barcelona y el Madrid seguirán dando pelea en el 2026

Con esta victoria, los «blaugranas» mantienen los cuatro puntos de diferencia ante su máximo rival, el Real Madrid, y llegaron a 15 victorias, donde también tienen un empate y par de derrotas.

El Madrid también ganó su partido respectivo de la jornada contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu el día sábado, con score de 2-0 y con goles del inglés Jude Bellingham de cabeza y otro de penal de Kylian Mbappé, con el cual igualó el récord de goles de Cristiano Ronaldo en un año de 59 que lo había conseguido en el año 2013 con la camiseta «merengue».

Crédito: EFE / Juanjo Martín.

De esta manera, el torneo español tendrá una pausa y se reanudará la acción para el día viernes 02 de enero del año entrante, pero el Barcelona estará jugando el 03 visitando al Espanyol en el derbi de Cataluña.

El Madrid, por su parte, juega el domingo 04 de enero ante el Real Betis en casa.