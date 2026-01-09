Accidentes de moto dejan dos víctimas fatales en El Tocuyo y Barquisimeto

La tragedia enlutó a dos familias larenses la tarde de este jueves. Dos hombres perdieron la vida a consecuencias de accidentes viales ocurridos en los municipios Iribarren y Morán.

El primer hecho ocurrió en el sector Yogore, municipio Morán. Kelvin Daniel Urrieta, de 20 años de edad, iba a bordo de una moto por la vía Quíbor- El Tocuyo y aparentemente perdió el control e impactó contra la parte trasera de un camión.

Por el impacto, Kelvin salió expelido de la moto y presentó múltiples lesiones en su cuerpo. Las personas que estaban en los alrededores de inmediato salieron a ayudarlo y al ver su estado de salud pidieron ayuda con una ambulancia.

El joven fue trasladado de emergencia hasta el Hospital de El Tocuyo, pero minutos después de ser ingresado murió a consecuencias de los traumatismos sufridos.

El cuerpo de Kelvin fue llevado a la morgue y este jueves se conoció que estaban a la espera para ser trasladado hasta el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para que le hicieran la autopsia de ley.

Accidentes aislados

Pocas horas después, un nuevo siniestro ocurrió, pero esta vez en el municipio Iribarren y que involucraba a un motorizado.

Pasadas las 4:00 de la tarde, César Rodríguez iba con una mujer a bordo de una moto por la avenida Libertador, justo cuando pasaban por el distribuidor del Obelisco, presuntamente, el motorizado no se percató que una camioneta iba por la vía e impactó contra ella.

Del impacto, ambos cayeron, la mujer quedó a pocos metros de la moto, mientras que César, quien pertenecía al Coro de Manos Blancas de El Sistema, quedó con el cuerpo entre la moto y el pavimento.

Se pudo conocer que el hombre sufrió traumatismo craneoencefálico. Las personas que pasaban por la zona de inmediato se detuvieron y comenzaron a pedir ayuda a la ambulancia, que al poco tiempo llegó.

Los paramédicos comenzaron su labor para prestarle los primeros auxilios a los lesionados, pero no pudieron hacer nada por el hombre porque al poco tiempo quedó sin signos vitales.

Mientras que a la dama la estabilizaron y trasladaron hasta el Seguro Pastor Oropeza, centro de salud en el que quedó recluida y su estado de salud es reservado.

Al sitio del suceso acudieron funcionarios de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNB, para hacer las experticias y el levantamiento del cadáver que fue llevado a la morgue del Hcamp.