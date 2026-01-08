La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

domingo, 11 enero 2026
Sucesos

Dos heridos de gravedad en Lara por accidentes de tránsito

Dos hombres heridos de gravedad ingresaron al Hospital Central de Barquisimeto tras sufrir accidentes de tránsito independientes el pasado lunes en distintos puntos del estado Lara.

Ana Uzcátegui
Por Ana Uzcátegui
El lunes 5 de enero ingresaron a la emergencia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), dos ciudadanos gravemente heridos por accidentes de tránsito, en distintos lugares del estado Lara.

El primero ocurrió a las 2:00 p.m. en la avenida Los Abogados con calle 11 de Barquisimeto, en donde Edgardo Alexander Terán Campos, de 22 años, registró golpes en todo el cuerpo y lesiones en ambas piernas, porque mientras conducía su moto marca Bera, color negro chocó contra un carro que se dio a la fuga. El joven trabaja en una empresa de servicio de entrega a domicilio.

Heridos no presentaban intoxicación etílica

Humberto Antonio López Hurtado, de 51 años, es la víctima del segundo suceso que se dio el lunes a las 7:00 p.m. Se encontraba caminando hacia su residencia en el sector Quebrada Seca, vía Quíbor, cuando un vehículo lo arrolló a la altura de Cuara, en el municipio Jiménez. Paramédicos que lo atendieron indicaron que el señor estaba politraumatizado y presentó lesión en su miembro inferior derecho.

Según fuentes policiales, ninguna de las dos personas lesionadas presentó intoxicación etílica.

Accidentes dejan cinco heridos en la ciudad
