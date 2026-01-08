Dos heridos de gravedad en Lara por accidentes de tránsito

El lunes 5 de enero ingresaron a la emergencia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), dos ciudadanos gravemente heridos por accidentes de tránsito, en distintos lugares del estado Lara.

El primero ocurrió a las 2:00 p.m. en la avenida Los Abogados con calle 11 de Barquisimeto, en donde Edgardo Alexander Terán Campos, de 22 años, registró golpes en todo el cuerpo y lesiones en ambas piernas, porque mientras conducía su moto marca Bera, color negro chocó contra un carro que se dio a la fuga. El joven trabaja en una empresa de servicio de entrega a domicilio.

Heridos no presentaban intoxicación etílica

Humberto Antonio López Hurtado, de 51 años, es la víctima del segundo suceso que se dio el lunes a las 7:00 p.m. Se encontraba caminando hacia su residencia en el sector Quebrada Seca, vía Quíbor, cuando un vehículo lo arrolló a la altura de Cuara, en el municipio Jiménez. Paramédicos que lo atendieron indicaron que el señor estaba politraumatizado y presentó lesión en su miembro inferior derecho.

Según fuentes policiales, ninguna de las dos personas lesionadas presentó intoxicación etílica.