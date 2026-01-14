Bajo la lluvia, fieles corrieron en honor a la Divina Pastora

Devotos de la Divina Pastora no temieron a la lluvia y a las 6:00 de la mañana salieron desde el Obelisco hasta Santa Rosa, en el marco de la carrera caminata en honor a la virgen por su visita 168 a Barquisimeto.

Esta carrera en su edición 46, es una actividad de carácter devocional que cada año reúne a corredores, caminantes y familias provenientes de diferentes estados del país, en una jornada marcada por la fe y la tradición mariana.

Desde las primeras horas de la mañana y bajo la lluvia, los participantes se concentraron en el Obelisco para iniciar el recorrido, acompañados por expresiones de oración, agradecimiento y promesas a la patrona sentimental del pueblo larense.

“Estamos iniciando este día con buen pie, luego de culminar la vigilia y dar paso a esta carrera de fe, donde el pueblo, con mucha energía, agradece a Dios por todo lo que tenemos y rinde honor a nuestra virgencita”, dijo Nelson Torcate, secretario de gobierno.

Algunos de los devotos que participaron del evento deportivo iban rezando, mientras que otros enronaban cánticos a la madre de Dios.

Corren en familia en honor a la Divina Pastora

Durante la caminata se logró observar a grupos de familias recorrer las calles de la ciudad.

Algunos acudieron al evento deportivo con sus bicicletas

Celebraron la llegada a pueblo de Santa Rosa

Algunos vestían camisas en honor a la Divina Pastora

Fotos: Gobernación de Lara