La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

viernes, 16 enero 2026
viernes, 16 enero 2026
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Otros Deportes

Bajo la lluvia, fieles corrieron en honor a la Divina Pastora

Redacción La Prensa de Lara
Por Redacción La Prensa de Lara
Divina Pastora

Devotos de la Divina Pastora no temieron a la lluvia y a las 6:00 de la mañana salieron desde el Obelisco hasta Santa Rosa, en el marco de la carrera caminata en honor a la virgen por su visita 168 a Barquisimeto.

Esta carrera en su edición 46, es una actividad de carácter devocional que cada año reúne a corredores, caminantes y familias provenientes de diferentes estados del país, en una jornada marcada por la fe y la tradición mariana.

Divina Pastora 8
Divina Pastora 9
Divina Pastora 11
Divina Pastora 17

Desde las primeras horas de la mañana y bajo la lluvia, los participantes se concentraron en el Obelisco para iniciar el recorrido, acompañados por expresiones de oración, agradecimiento y promesas a la patrona sentimental del pueblo larense.

“Estamos iniciando este día con buen pie, luego de culminar la vigilia y dar paso a esta carrera de fe, donde el pueblo, con mucha energía, agradece a Dios por todo lo que tenemos y rinde honor a nuestra virgencita”, dijo Nelson Torcate, secretario de gobierno.

Monseñor Polito Rodríguez pidió por la liberación de los presos políticos

Algunos de los devotos que participaron del evento deportivo iban rezando, mientras que otros enronaban cánticos a la madre de Dios.

Corren en familia en honor a la Divina Pastora

Durante la caminata se logró observar a grupos de familias recorrer las calles de la ciudad.

Divina Pastora
Algunos acudieron al evento deportivo con sus bicicletas
Divina Pastora
Celebraron la llegada a pueblo de Santa Rosa

Divina Pastora 10
Algunos vestían camisas en honor a la Divina Pastora

Fotos: Gobernación de Lara

Noticias relacionadas

No te pierdas

Mundo

Entra en vigor el histórico Tratado de Alta Mar para la protección de la biodiversidad global

Paola Mosquera -
El Tratado de Alta Mar entra en vigor este sábado tras la ratificación de 82 países, creando un marco legal para proteger la biodiversidad en el 50 % del planeta.

Ocupación hotelera en Lara estuvo en un 75% para la Divina Pastora

Depresión: Un trastorno que va más allá de la tristeza

Bosques de Morán, Andrés Eloy Blanco y Torres, registran mayor número de incendios desde 2024

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.