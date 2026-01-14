Monseñor Polito Rodríguez pidió por la liberación de los presos políticos

Durante la misa de despedida de la Divina Pastora, Monseñor Polito Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto, pidió por la liberación de los presos políticos. «Ni como humanos, ni como cristianos, nos podemos resignar ante el mal, ante aquello que atenta contra la dignidad y que destruye derechos fundamentales como la vida, sufragio y demás derechos civiles y políticos… En este sentido pedimos por los privados de libertad por sus familiares», dijo.

Desde el pueblo de Santa Rosa, aplaudió que hasta el día de hoy se materializaran algunas excarcelaciones, sin embargo recordó que aun quedan ciudadanos detenidos. «… faltan otros cuyo clamor y de sus familiares no puede seguir siendo ignorado», enfatizó.

Durante la homilía que inició a las 9:05 de la mañana de este 14 de enero, consideró que las excarcelaciones deben ser un gesto de reconciliación. El religioso también pidió por aquellos que se han visto en la necesidad de migrar en busca de mejores oportunidades.

«… por los que han sufrido el hambre y la escasez, por todas las víctimas de la violencia en todas sus formas; encomendamos a quienes han perdido la vida en los eventos del pasado 3 de enero en nuestro país. En todas las circunstancias el derecho a la vida es inviolable y sagrado.»

Monseñor insistió en que «estamos llamados a permanecer en la libertad de los hijos de Dios y a defenderla, rechazando la tentación de la idolatría».

Recordó que el pueblo de Israel, a lo largo de su travesía por el desierto, cayó en la tentación de idolatrar un becerro de oro, describiéndolo como una manifestación del placer, del poder.

«Por esta razón, nuestra vocación consiste en que, como María, Nuestra Madre, demos la primacía y la centralidad a la obra y a la acción de Dios, renunciándo a la esclavitud de los ídolos. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el único Rey y Señor de la historia, y continúa manifestando su misericordia colmando de bienes a los pobres y enalteciéndo a los humildes, derribando del trono a los poderosos y despidiendo a los ricos vacíos (Lc 1, 52-53).», dijo.

Denuncia la corrupción

Monseñor Polito Rodríguez también lamentó que la corrupción esté formando parte de la cultura de los venezolanos.

«Lamentablemente, por décadas la corrupción se ha vuelto parte de nuestra cultura, nos hemos acostumbrado a ella en nuestras familias, en nuestras instituciones, en nuestros hogares, en la economía, en la política; lo cual ha generado una descomposición ética y moral que nos afecta a todos. Por más que el mal pueda presentarse bajo apariencia de bien, nos divide, nos destruye, arruina nuestra sociedad y nuestras relaciones», dijo.

Llamado a la unión

En la homilía, monseñor recordó las palabras de la Virgen en el cántico del Magnificat, señalando que son proféticas y alentadoras, vislumbrando las maravillas que pueden tener lugar si dejamos que el Todopoderoso obre en nosotros.

«Nos recuerdan que una transformación es posible, que los valores del Reino de Dios no son una utopía irrealizable sino una promesa que Dios ya está cumpliendo en medio de nosotros. De esta manera, contemplando a María, Nuestra Madre, la Divina Pastora de las almas, encontramos el camino hacia una reconstrucción auténtica de nuestra sociedad y de nuestro país, donde todos tenemos cabida, donde cada uno pueda aportar y expresarse sin miedo», dijo.

Consideró que este cántico mariano no es una expresión egoísta o individualista, sino una manifestación de esperanza de todo un pueblo, en la misericordia de Dios que se derrama en sus fieles de generación en generación, tal como está escrito en lucas 1:50.

«Desde esta perspectiva, que ninguno se sienta excluido o apartado, desde la Arquidiócesis somos favorables a la cultura del encuentro y de la escucha recíproca. Como su pastor los invito a todos: Autoridades políticas, empresarios, miembros de la sociedad civil, cuerpos de seguridad, fuerza armada, funcionarios públicos, hombres y mujeres de buena voluntad, a sumarnos a la reconstrucción de una sociedad donde todos seamos partícipes en la construcción del bien común que nos permita un desarrollo humano integral. En efecto, como lo señala el artículo 299 de nuestra constitución y en línea con el Magisterio de la Doctrina Social de la Iglesia, entre los fines del estado resaltan el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, elevar el nivel de vida de la población, garantizando la seguridad jurídica, la sustentabilidad y la equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática» dijo .