El aporte de cada miembro es clave dentro de la economía familiar

Es más frecuente ver hogares venezolanos en los que los hijos dejaron de ser solo estudiantes para la economía familiar, la crisis económica los ha empujado al mercado laboral, pues ya no basta con que mamá y papá trabajan, ahora los jóvenes deben contribuir para los gastos de la canasta básica.

En el caso de la familia Colmenárez cada ingreso cuenta para su economía familiar, mientras que mamá es comerciante en el centro de Barquisimeto, sus dos hijos, estudiantes de tercer y cuarto año, laboran en las tardes en una fábrica de tostones porque ella sola no podía con los gastos que cada uno tenía, además del pago de servicios básicos del hogar.

«Cuando mis hijos comenzaron a trabajar me dolió muchísimo porque no era lo que yo quería, pero la situación económica por la que estábamos pasando hizo que cambiara de parecer. Ellos querían comprarse ropa, zapatos y celulares que yo no podía pagar», comentó Yohana Colmenarez, quien trabaja todos los días en un puesto informal en el centro.

Jóvenes estudian y trabajan para aportar a la economía familiar

Aunque no es nuevo que en algunos hogares los hijos trabajen para mantener la economía familiar o parte de su estructura productiva, la situación se ha vuelto más frecuente en jóvenes que están estudiando tanto en universidades como liceos.

«La presión económica, bajos sueldos y servicios dolarizados, ha transformado el rol de los jóvenes», explicó Carlos Ñáñez, economista y profesor de la Universidad de Carabobo. Además resaltó que en las familias se han visto en la obligación de convertirse en más productores, es decir, más colaborativos para poder cubrir todos los gastos.

«Ningún miembro de la familia puede mantener su economía familiar sin trabajar por el hecho de que esté estudiando, inclusive buscan trabajos vespertinos si ven clases en las mañanas», indicó el economista.

Ñáñez destacó que como profesor no está de acuerdo con que los jóvenes universitarios trabajen porque eso los distrae de sus funciones académicas, pero hay una realidad que es incontrovertible y es que a su juicio la capacidad financiera del salario está destruida.

«Tengo 23 años de edad y soy estudiante, es complicado por el horario de la universidad poder conseguir un trabajo en el que tenga que laborar 8 horas, pero soy consciente que mis papás se les hace difícil pagarme todos mis gastos y lo que hago es que vendo tortas para mantenerme», comentó Sofía Mendoza, estudiante de educación.

Padres y jóvenes entrevistados concuerdan que la mayoría de estos muchachos pagan servicios como el internet y aportan para alimentos, mientras que otros ayudan con el pago de medicinas, que cada día se les hace cuesta arriba para quienes sufren de enfermedades crónicas.

El profesor Ñáñez comentó que la canasta de alimentaria solo busca satisfacer las necesidades calóricas mínimas para la supervivencia, mientras que la «canasta básica incluye alimentos proteicos, bienes y servicios necesarios para una vida digna», dijo.

Ñáñez resaltó que debido a sus pocos ingresos recurren a que por lo menos la mitad de los miembros de la familia trabajen, citó cifras de las encuestas de Meganalisis en el que aseguran que 8 de cada 10 hogares venezolanos, tuvieron ingresos menores a 250$ en junio.

Además, indicó que el 77% de los hogares reciben entre 0 y 50 dólares al mes, mientras que el 80% percibe entre 50 y 250 dólares. Ñáñez sostuvo que también se encuentran con una canasta básica que sigue aumentando de precios, por lo que algunas familias buscan múltiples fuentes de ingreso.

Meganalisis realizó una encuesta a 1200 personas sobre cómo califican la situación económica en su hogar y el 87.21% consideró que es negativa. Indicaron que necesitan unos 850 dólares al mes para cubrir sus necesidades básicas.