Padres buscan cursos de nivelación para sus niños en vacaciones

La preocupación por los vacíos de aprendizaje que ha dejado el año escolar en algunos niños ha hecho que los padres y representantes comiencen a buscar cursos de nivelación para reforzar lo básico, lectura, escritura y matemáticas.

En algunas instituciones educativas el año escolar ya finalizó y en otras solo falta una semana, madres al tener en sus manos las boletas se dan cuenta de las deficiencias escolares que tienen sus hijos y eso las motiva a buscar cursos extracurriculares.

A esto se le une lo que por años el gremio docente ha alertado, la pérdida de la calidad educativa en el país por migración, renuncias y bajos salarios de los maestros.

Los cursos de nivelación son vistos como una necesidad

Ana Peña, docente, sostuvo que cada vez son más niños los que llegan a su casa para que les dicte un curso porque no saben ni escribir su nombre, mientras que otros no saben sumar ni restar.

«Me da mucho dolor cuando me llega un niño que cursa tercer grado y no sabe escribir su nombre, mucho menos leer. Así como llega ese caso, son muchos los estudiantes que no saben agarrar un dictado y por eso los representantes buscan la nivelación«, comentó Peña.

Son para niños de preescolar y primaria

Julixa Quiroga, maestra y quien dirige un centro de tareas dirigidas, explicó que a nivel de primaria los representantes siempre buscan más la parte de nivelación de matemática, escritura, lectura y dictado.

«También a nivel de preescolar, en el caso del último nivel, buscan conocimiento lógico-matemático, que ahí son las figuras geométricas, los números, lo que es arriba, abajo, iniciación a la escritura y lectura«, dijo Quiroga.