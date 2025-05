Fedeagro: Cultivo de arroz disminuye por falta de financiamiento

En 2024 se cultivaron 110.000 hectáreas de arroz en Venezuela, y para este año el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, proyecta que no habrá variación. La razón principal ha sido la falta de financiamiento que afecta a productores de Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico, regiones donde se produce.

Esto representa que en Venezuela se están dejando de sembrar al año unas 40 mil hectáreas de arroz, debido a que la falta de capital frena el crecimiento.

La cartera de crédito para toda la agricultura en 2024 fue de alrededor 400 millones de dólares. Fantinel señala que el sector, para cubrir las necesidades anuales, requiere 1.500 millones de dólares.

«Los programas de producción que financia la agroindustria en Venezuela no cubren todas las necesidades de los agricultores. La empresa privada financia el 52% de los requerimientos de un cultivo, dinero que se utiliza para comprar insumos, pero el resto —para trabajar la tierra, adquirir diésel, contar con plantas eléctricas para el riego controlado, pagar la mano de obra y mantener la finca— tiene que salir del bolsillo del productor. Entonces no hay punto de equilibrio en los márgenes de ganancia», señaló.

Hasta ahora, los agricultores han mejorado el rendimiento promedio a 5.200 kilos por hectárea, pero no han podido aumentar la superficie sembrada.

Alega que lo más conveniente es que las asociaciones de productores puedan volver a obtener créditos en los bancos y así tener un mayor margen de maniobra. «Es cierto que el arroz se está recuperando, pero al no haber suficiente financiamiento tenemos un techo en el crecimiento. No pasamos de 110.000 hectáreas. Igual ocurre con la caña de azúcar, que no ha podido superar las 75.000 hectáreas, y el maíz, que se ha quedado en 320.000 hectáreas al año», mencionó.

Consumo de arroz nacional

En Venezuela se produce el 68% del arroz que consumen sus habitantes, y Fedeagro sugiere que para que el mercado se abastezca en su totalidad, se requiere importar unas 330 000 toneladas de arroz tipo paddy (arroz blanco).

Señalan que cada venezolano come, en promedio, 22 kilos de arroz al año. «Hemos registrado que el consumo de este rubro ha aumentado un 29,4% en los últimos dos años. Eso es positivo, porque da mayor margen de ganancia a los agricultores», señaló. En el país, la tonelada de arroz se comercializa en 440 dólares.

Henedina Belandria, nutricionista, indicó que el arroz es un alimento asequible y rendidor para los venezolanos, por eso es muy demandado. Al ser un carbohidrato aporta energía al cuerpo. También es fuente de aminoácidos (proteína vegetal) para el organismo. Recomienda que las personas consuman arroz dos veces a la semana y, en el caso de niños y adultos mayores, la ingesta puede ser de hasta tres veces por semana.

«Se puede combinar con muchos alimentos; incluso, si se mezcla con granos puede equilibrar mejor los aminoácidos. Para una persona vegetariana comer un plato de arroz con granos es perfecto. La mayoría de las personas lo mezclan con carne o pollo, lo cual constituye un complemento muy nutritivo».

Afirma que el arroz, debido al almidón que contiene, ha sido «satanizado» para las dietas. Sin embargo, los nutricionistas recomiendan cocinar el arroz y refrigerarlo durante 24 horas. De esta manera, al consumirlo, las personas obtendrán un almidón resistente que no impactará los niveles de glucemia e insulina, ya que actuará como fibra.