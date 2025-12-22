Consumo de carne, leche y queso de búfalo en aumento

La ganadería bufalina se ha consolidado como un motor agroalimentario en Venezuela, registrando un crecimiento sostenido que lo posiciona como líder continental. De acuerdo con los datos aportados por Nicola Fabozzo, presidente de la Asociación Civil Criadores de Búfalos de Venezuela (Criabúfalos Venezuela), en el país se producen cerca de 1.800.000 litros de leche al día, lo que representa el 46,67% del consumo nacional.

​El mercado se centra principalmente en el queso de búfala, un producto más cremoso, con más grasas y proteínas y con un sabor un poco más intenso que su contraparte bovina. La alta concentración de sólidos y grasas en la leche de búfala permite un mayor rendimiento en la elaboración de quesos, lo que es un aliciente económico para los productores.

Según expertos, producir un kilo de queso blanco con leche de vaca requiere de hasta 8 litros de leche, mientras que cuando se usa la leche de búfala la cantidad baja a 5 litros por kilo. Aunque en algunos casos los productores mencionan que es necesario mezclar la leche de búfala con al menos un litro de leche de vaca, la rentabilidad sigue siendo muy alta.

En datos, Venezuela cuenta ahora mismo con un ganado que va entre los 3 millones 500 mil cabezas a los 3 millones 700 mil. Estos números colocan a la nación sudamericana en el primer lugar de los países con mayor cantidad de búfalos en etapa productiva, junto a Brasil y superando por mucho a países como Colombia (579.000 cabezas), Argentina (190.000 cabezas) o Bolivia (60.000 cabezas).

«Por las condiciones ecológicas que hay en Venezuela, muchas personas están apostando por la cría de búfalos, especialmente en el llano venezolano en donde hay zonas inundables que son muy aprovechables para la cría de estos animales», mencionó en conversación telefónica con el diario LA PRENSA el señor Andrés Kowalski, presidente del Observatorio Nacional del Circuito Lácteo.

Liderazgo regional y expansión del rebaño nacional

El crecimiento de la ganadería bufalina en Venezuela se evidencia en el aumento exponencial que ha experimentado este sector en los últimos 15 años. De acuerdo con datos no oficiales, para el año 2010 el país contaba con poco menos de 500.000 cabezas de búfalo, un número que se mantuvo relativamente estable hasta que en 2020, y según la información publicada por el portal web del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Venezuela contaba con una media de 2.000.000 de búfalos.

Para el año 2022, la cantidad de búfalos en Venezuela experimentó nuevamente un aumento significativo. Datos aportados por la sociedad Criabúfalos Venezuela señalan que la cantidad de ejemplares presentes en la nación era de 2.500.000, lo que representaba un aumento del 25% en comparación con el año 2020 y un aumento del 400% en comparación con los 500.000 búfalos que fueron documentados en el año 2010.

De acuerdo con estos datos, Venezuela es el país con mayor crecimiento en la región. Para contextualizar este número, el equipo periodístico de LA PRENSA DE LARA revisó los niveles de crecimiento relacionados con la cría de estos animales que han experimentado países vecinos como Brasil.

La investigación confirma que desde el año 2023, Brasil mantiene cifras estables en cuanto a la ganadería bufalina fijando en 3.5 millones la cantidad de ejemplares presentes en el país carioca, lo que significa que, en un lapso de 24 meses, los productores venezolanos superaron a la nación vecina.

Desde el Observatorio Nacional del Circuito Lácteo y de la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología (Nadbio), reconocen que en los últimos años el consumo de la leche de búfala aumentó considerablemente, pero mencionan que las cifras son mucho más moderadas.

Perspectivas del mercado y diversificación cárnica

Según lo explicado por Andrés Kowalski, presidente de Nadbio, en el país se producen en promedio unos 800.000 litros de leche por día, lo que representa entre el 20 y el 25% del consumo nacional.

«El sector viene experimentando un crecimiento importante. Hace años, los productos derivados del búfalo no tenían mucha comercialización, pero ahora es un panorama muy distinto», dijo Kowalski al diario LA PRENSA.

El especialista menciona que en Venezuela se sigue consumiendo mayormente leche de vaca, pues destaca que la producción bovina es suficiente para abastecer al país. «Lo que estamos produciendo ahora mismo alcanza y sobra. En promedio, son 4.200.000 litros de leche de vaca lo que se produce al día».

En cuanto al consumo de carne de búfalo, Kowalski resalta que este rubro también ha ido creciendo en los últimos años. En cifras, entre 110.000 y 120.000 búfalos se consumen al año, algo que es bastante significativo, ya que hace cinco años el país sólo consumía entre el 10 y el 13% de los productos derivados de este animal.

«La cifras que menciono es algo muy positivo para el mercado. Son números muy buenos y esto es gracias a que, ecológicamente hablando, hay zonas en el país con las condiciones ideales para la cría de estos animales».

En este sentido, desde Criabúfalos de Venezuela reportan que por cada cinco kilos de carne que se consume en el país, uno es de búfalo. La cifra puede parecer baja, pero es bastante si se toma en cuenta que, hasta hace unos cinco años, esta carne no aparecía entre las opciones del menú en la casa de los venezolanos.

Armando Chacín, expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), destaca que la cría de ganado bufalino es relativamente nueva en Venezuela. Aunque ya no maneja cifras de producción a nivel nacional, Chacín menciona que el sector ha ido creciendo, pero que todavía no se cuenta con el rebaño suficiente como para hablar de un abastecimiento total de leche, queso o carne derivadas de este animal.

De acuerdo con la información recaudada para la elaboración de este reportaje, en Venezuela sí hay productos que se están elaborando 100% con leche de búfalo. Aunque productores destacan que para hacer queso llanero es necesario la utilización de leche de vaca, aunque sea para mezclarla con la leche de búfala, hay otros como el queso mozzarella que sí se pueden elaborar en su totalidad con la producción del ganado bufalino.

Los reportes de diversos medios de comunicación social mencionan que prácticamente hay presencia de ganado bufalino en todo el país, pero los llanos venezolanos concentran la mayor cantidad de ejemplares. Según reportes, sólo en Apure hay cerca de 800.000 ejemplares, mientras que en Barinas la cifra asciende a más de 500.000.

Otras regiones con una importante cantidad de búfalos activos y en etapa productiva se encuentran en los estados Lara, Portuguesa, Cojedes y Yaracuy.

Una de las cosas que más atrae a los productores a la hora de apostar por la cría de este animal es la longevidad que puede tener un ciclo productivo de hasta 20 años. En ese tiempo, expertos consideran que una búfala puede tener hasta 15 crías.