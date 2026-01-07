Cavecom-e advierte: Delitos informáticos repuntan en Venezuela

Los delitos informáticos van en aumento, según señalan directivos de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e). Los hackers no están atacando los sistemas de bancos venezolanos porque estas instituciones vienen reforzando la seguridad y vigilancia de sus plataformas y promoviendo la verificación en dos pasos y el uso exclusivo de sus canales digitales. El problema está en la población vulnerable: adultos mayores, niños o personas desinformadas e ingenuas que siguen siendo las principales víctimas de antisociales que a través de llamadas o mensajes de textos engañan y manipulan psicológicamente, logrando que entreguen sus claves bancarias, datos personales o hagan clic en enlaces para intervenir cuentas de WhatsApp y suplantar su identidad.

«En lugar de atacar directamente la tecnología, los ciberdelincuentes explotan la confianza, el miedo o la curiosidad de los usuarios, aplican el arte de engañar, la manipulación cognitiva; es decir, tocan sus emociones con mensajes de miedo, alegría, tristeza, rabia, dolor como, por ejemplo, envían un correo dándole una noticia con alegría, diciendo que te ganaste un premio en un banco, un crédito o un descuento para una compra. Entonces la víctima le da clic y es una página idéntica visualmente a un banco, pero realmente no te das cuenta que arriba tiene otro número de IP. La gente ingenuamente llena sus datos y le regala toda su información a los piratas informáticos», explicó Rafael Núñez, director de Ciberseguridad de Cavecom-e.

El ciberdelito más cometido en Venezuela es el «phishing», una técnica de suplantación de identidad que busca engañar a las personas para obtener información relacionada con sus cuentas bancarias. Hay dos modus operandi: el primero es que escogen a sus víctimas al azar. «Estos antisociales llegan a llamar desde un penal a cualquier persona. No sé cómo obtienen un celular y violan los sistemas de seguridad de centros penitenciarios. Y lo primero que le dicen a las víctimas es: ‘Estimado usuario’. Después viene toda una verborrea de manipulación», destacó. Núñez exhorta a ciudadanos a colgar la llamada si el interlocutor comienza a decir que lo contactan por un problema en su línea telefónica, un cambio de chip, o la necesidad de verificar sus datos bancarios.

Cavecom-e indica que las estafas telefónicas son las más comunes

Richard Ujueta, presidente de Cavecom-e, destacó que los hackers usualmente llaman haciéndose pasar por operadores de empresas de telecomunicaciones como Cantv, Movistar, Simple TV y bancos.

La segunda técnica aplicada por los delincuentes es estudiar muy bien los gustos y preferencias de sus víctimas, a través de información en redes sociales. Además de sus nombres y apellidos, en los perfiles de los usuarios de Instagram o Facebook, pueden conocer datos de sus familiares, estatus social, ubicación geográfica, lugares que frecuentan, rutinas, marcas favoritas, hobbies, música que escuchan y hasta leer los comentarios, así obtienen suficientes datos para al llamarlos poder persuadirlos rápido.

«El phishing es una trampa cazabobos, también engañan a través de llamadas o mensajes de WhatsApp. Envían un link y les generan miedo. Por ejemplo, le dicen a la gente: mañana WhatsApp va a empezar a cobrar por su uso, y te envían un formulario para que des tus datos, pero en realidad es para robar información», resaltó.

Indicó que otra manera de estafar es alarmando a las personas diciéndole que por medidas de seguridad deben descargar un software o aplicación que realmente es un virus. «La gente debe saber que para los ciberdelincuentes todo es urgente, insisten en que usted le tiene que entregar sus datos rápido, esta es una manera de poner nerviosa a las personas y que hablen», exclamó.

Los hackers también suelen pagar anuncios publicitarios en Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger), para hacerse pasar por cuentas bancarias venezolanas, y las personas confiadas porque les sale la publicidad, le dan clic a algún enlace o acceden a llenar formularios donde colocan desde contraseñas, usuario y datos de identidad de sus cuentas.

Piden estar alerta

Cuatro recomendaciones claves da Rafael Núñez, para que la población no caiga en las garras y el engaño de los ciberdelincuentes: La primera es que ningún banco va a pedir información del usuario a un cliente ni datos de su tarjeta de débito, tampoco sus coordenadas ni token (código de seguridad).

El segundo consejo es que la ciudadanía debe tener suspicacia, si un operador llama de urgencia tratando de generar miedo o de dar una oferta demasiado buena para ser verdad, hay que dudar. «Ante una llamada así, debe comunicarse con un experto en tecnología o llamar al banco», enfatizó.

La tercera medida a tomar es no dar clic a ningún enlace enviado por WhatsApp o Telegram de desconocidos. Y en cuarto lugar, recomienda a padres, que cuando entreguen a sus hijos su celular para que jueguen, vigilen que no descarguen aplicaciones que pueden ser programas spyware (espías para recolectar datos).

Inversión en tecnología

Durante el año 2025, las entidades bancarias de Venezuela han aumentado la inversión de tecnología NFC, un sistema de comunicación inalámbrica de corto alcance para hacer pagos.

En la actualidad, buena parte de quienes tienen cuentas bancarias ya se han actualizado a usar tarjetas contactless, o wearables, como relojes inteligentes o brazaletes, que al acercarlos a un punto de venta pueden pagar un producto o servicio. Entidades como Banplus permiten tokenizar este tipo de tarjetas; es decir, convertirlas en una Wallet (billetera digital) y hacer pagos sólo acercando el teléfono inteligente a un dispositivo de pago.

Esta innovación permite grandes ventajas, porque agiliza los pagos y ahora los usuarios no tienen que decir sus datos, como su cédula de identidad o claves de las tarjetas.

«Estas tarjetas necesitan un campo de cuatro centímetros para poder activarse ante un punto de venta. Y establecen unos montos mínimos con los cuales las personas pueden hacer operaciones rutinarias. Cuando se llega a un monto más elevado, el banco solicita los datos de la persona como su PIN para realizar otro pago», comunicó Aarón Olmos, economista, profesor de posgrado del IESA y experto en economía digital. Incluso, las personas pueden deshabilitar la tarjeta contactless a través de la aplicación móvil del banco, y volverla a activar cuando quiera hacer otra compra.

Indicó que esta tecnología tiene sus inconvenientes cuando los usuarios desconocen las maneras que hay de configurar las tarjetas, para cuando se les pierden o llegan a hurtar, los delincuentes no puedan quitarles su dinero. «Para un adulto mayor puede resultar un riesgo, pero eso lo pueden contrarrestar las instituciones bancarias incrementando la información y educación del uso de estas tecnologías en el país», recalcó.