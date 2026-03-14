La bandera de Estados Unidos vuelve a ondear en su embajada de Caracas tras siete años de ausencia

En un acto de simbolismo diplomático, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela izó nuevamente la bandera estadounidense en su sede de Caracas este sábado 14 de marzo. Este evento marca el regreso formal de la presencia diplomática de Washington al territorio venezolano tras siete años de interrupción, un periodo en el que el recinto permaneció sin actividad oficial.

La ceremonia cobró especial relevancia al realizarse en la misma fecha en que, en el año 2019, se retiró el pabellón nacional tras la ruptura de los vínculos entre ambas naciones. Durante el acto, la encargada de Negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, enfatizó la importancia del momento para el futuro de la región. «Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela», declaró la funcionaria, quien ahora lidera la misión diplomática.

Crédito: US Embassy.

Nueva etapa de restablecimiento diplomático entre Estados Unidos y Venezuela

Este hito es la consecuencia directa del anuncio realizado por el Departamento de Estado el pasado jueves 5 de marzo, cuando se oficializó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares. Según la información suministrada por Washington, este paso busca canalizar esfuerzos conjuntos que permitan abordar la crisis interna y fomentar un clima de cooperación mutua.

De acuerdo con la nota oficial emitida por el gobierno estadounidense, la reapertura de los canales consulares y diplomáticos tiene metas claras. El Departamento de Estado señaló que esta medida «facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela». El enfoque principal de esta gestión será acompañar un proceso gradual que favorezca la estabilidad institucional.

Crédito: US Embassy.

Finalmente, Washington reiteró que su compromiso actual se centra en respaldar a la población venezolana en el marco de una transición pacífica y el fortalecimiento de procesos democráticos.

Con la bandera ondeando nuevamente en la capital, se espera que en las próximas semanas se normalicen los servicios consulares y se profundice el diálogo directo entre ambos gobiernos para tratar temas de interés hemisférico.