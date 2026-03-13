Cuba confirma acercamientos diplomáticos con el Gobierno de Estados Unidos

Este viernes se informó que representantes del Gobierno de Cuba han sostenido recientemente encuentros con funcionarios de los Estados Unidos. Según un comunicado oficial difundido en canales institucionales, estas gestiones cuentan con el respaldo de las máximas estructuras del Estado y del Gobierno, bajo la dirección del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

A través de un mensaje grabado, el presidente Díaz-Canel explicó que estas conversaciones están orientadas a encontrar soluciones a las diferencias entre ambas administraciones mediante la vía diplomática. El mandatario precisó que la meta principal es, en primera instancia, “Identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener”, aunque reconoció que los acuerdos definitivos aún están “alejados”.

Además de buscar soluciones a conflictos históricos, el acercamiento pretende medir la disposición de ambas partes para concretar acciones que beneficien a los ciudadanos de ambos países. Asimismo, se busca establecer áreas de cooperación para enfrentar amenazas comunes y garantizar la estabilidad y seguridad tanto de las dos naciones como de la región de América Latina y el Caribe.

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Cuba apuesta por un diálogo basado en el respeto

El mandatario cubano caracterizó estos intercambios como parte de un proceso sumamente delicado que requiere seriedad y responsabilidad por su impacto en los vínculos bilaterales. “Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensibilidad que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones”, afirmó, señalando que se requiere un esfuerzo considerable para alejarse de la confrontación.

Finalmente, se destacó que la postura de Cuba en estos intercambios es mantener una relación fundamentada en el equilibrio político. Díaz-Canel subrayó la voluntad de avanzar en los diálogos siempre que se realicen “Sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos”.