Atún venezolano: Una historia de producción desde los años 50

El atún es una especie marina altamente migratoria. Se pesca en los océanos Pacífico y Atlántico, en climas tropical y templado. Venezuela, desde la década de 1950, comenzó a desarrollar una destacada actividad atunera en el continente. Esto se debió a que llegó a tener una flota competitiva, muelles, diques secos, frigoríficos y plantas procesadoras de esta especie.

El país es exportador de atún y el consumo interno es fundamentalmente fresco o enlatado, no tanto crudo. En 2013 la nación llegó a liderar el consumo de esta proteína en Latinoamérica, con 0.20 kilos al año por persona de atún fresco y una ingesta per cápita de 2,40 kg/año de enlatado, según estadísticas del Instituto Nacional de Nutrición (INN). Aunque no hay cifras oficiales actuales, biólogos marinos señalan que el consumo ha venido disminuyendo en el país, porque el sector atunero se ha visto golpeado por la crisis económica y por el ingreso de enlatados importados con precios más económicos que los nacionales, representando una competencia desleal.

Venezuela potencia en producción atunera

Entre los años 80 y 90, Venezuela consolidó su industria atunera, principalmente debido a que era un país productor de petróleo y el combustible para los barcos era muy económico. Esto permitió que el país llegara a tener 32 grandes barcos para la pesca. En la actualidad, según el doctor Carlos Giménez, biólogo, existen 15 barcos activos en el país. Esta realidad se reflejó en el consumo de enlatados que para 2022, según cifras del sector, se ubicó en 0,32 kg/año por persona, lo que representa una disminución del 86,6% en comparación con 2013.

«El atún es una especie migratoria; es decir, no pertenece a la jurisdicción de ningún país. Es considerado por la ONU, un patrimonio común de la humanidad. Los países pueden pescarlo según convenios de organismos internacionales que controlan la pesca y desarrollan programas de conservación y reproducción. Venezuela es parte de varios organismos: la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat), por sus siglas en inglés, la Comisión Internacional del Atún Tropical (para la pesca en el Pacífico Oriental Tropical) y el Acuerdo del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (Apicd).

Debido a esto, aunque el Océano Pacífico no limita con las costas nacionales, los barcos del país pueden navegar en sus aguas y pescar. El lomo de esta especie, su carne más suave y suculenta se exporta a Europa, y el resto del animal se comercializa en el país de manera fresca, o se procesa en industrias como la de Paraguaná en Cumaná o la de Atún Margarita, de Empresas Polar, en Marigüitar. Los desechos se usan para fabricar alimentos balanceados para animales.

Nicolás Alvarado, biólogo marino, explica que en los 80 el país llegó a desarrollar una alta actividad pesquera en el Pacífico, fundando la pesquería en la Isla de Tahití, perteneciente a la Polinesia Francesa. Venezuela tiene un método de pesca, y es que se captura determinando donde están los delfines, ya que son la principal fuente de alimentos de estos mamíferos.

«Perseguimos a los delfines porque sabemos que abajo está el atún. Y en la red capturamos al delfín y luego lo ayudamos a salir. Sólo se pescan atunes adultos que llegan a pesar entre 20 a 30 kilos», puntualizó.

Tiene alto contenido proteico, omega y aminoácidos, esenciales para el ser humano. Es la dieta principal de deportistas y modelos porque no tiene grasa.

En febrero de 2025, la Fundación para la Pesca Sostenida y Responsable de Túnidos (Fundatún), destacó la actividad pesquera en Venezuela, incluía la captura en el Pacífico de especies de atún y peces relacionados como: aleta amarilla, barrilete, patudo, barrilete negro, aleta azul, bonitos y albacora. La capacidad de pesca del país en esa zona, actualmente es de 29.000 toneladas métricas.