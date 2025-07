Prótesis ocular: más que por estética, mejora el autoestima

Recuperar la apariencia, tras la extirpación de un ojo, es la opción que permite la adaptación de la prótesis ocular que más allá de un reemplazo estético es la alternativa efectiva para un paciente que se enfrenta al estigma social, con miedo al rechazo por esta nueva condición de vida.

El apoyo de la familia es fundamental para que las personas se enfoquen en buscar la solución, la apariencia más cercana a la natural, y así fortalecer la autoestima para reincorporarse al aula de clase o al trabajo.

Según María Teresa Saer, optometrista y especialista en contactología y prótesis ocular, en Barquisimeto son pocas las ópticas que ofrecen esta posibilidad a un costo a partir de los $600, siendo un proceso que inicialmente exige el abordaje psicológico para superar el proceso de negación.

Entre los casos más frecuentes atendidos figuran la pérdida del ojo por contaminación por bacterias al bañarse en aguas contaminadas o exponerse a sustancias tóxicas, retinoblastoma (cáncer ocular) y traumatismos por accidentes.

La prótesis ocular se vuelve una necesidad

La primera evaluación implica verificar que la persona haya sido sometida a la cirugía oculoplástica, el vaciado del ojo bien sea por enucleación (al retirar todo del globo ocular) o evisceración (al dejar parte de la conjuntiva y músculos). Al paciente le colocan un implante que será sustituido por la prótesis ocular, entendida como el dispositivo médico con las medidas y características similares al ojo sano.

Es una impresión con mucho cuidado de los colores, vasos sanguíneos, iris y demás aspectos para el molde de la cavidad orbitaria. También cuidan que tenga un ligero movimiento por la estimulación de los músculos.

Además del implante, el paciente debe tener el conformador, como una cubierta que protege la cicatriz durante varios meses y lo recomendable es no abusar teniéndolo por más de tres meses. Esto evita las adherencias del párpado y contribuye a sanar correctamente. «Es lamentable que se tienen casos de pacientes que permanecen por más de ese tiempo, bien sea por no decidirse a la prótesis o porque no consiguen un lugar que la diseñe lo más parecido posible a su otro ojo», señala.

Son aptas para todas las personas, incluso adultos mayores y niños, estos últimos con expansores que permiten ir abriendo la cavidad del ojo, por lo general, hasta que cumpla los seis años de edad para recibir el implante.

El tiempo de duración de la prótesis puede ser de un año para infantes y las de los adultos pueden usarlas hasta por cinco años. El mantenimiento es cada seis meses, se le retira para realizar la pulitura en pro de recuperar su brillo y con limpiadores multienzimáticos para desinfectar.

Para retomar la autoestima, es esencial el apoyo

La familia es la primera red de apoyo, así lo afirma la psicóloga Jeisa Ávila. La pérdida de un ojo no sólo limita el contacto visual de la persona, también afecta la percepción de sí mismo y sufre un duelo. En la primera fase, de negación, tiene emociones encontradas de rabia y tristeza, y puede llegar a la depresión.

«Es un proceso que suele generar rechazo, pero se les insiste en que la apariencia personal, no los define«, señala de la recuperación del autoconcepto, del autoestima, el amor propio, porque no se trata de sacrificar habilidades, sino de asumir una conducta de apertura para este cambio. Se indaga acerca de sus inquietudes a nivel biológico, físico, emocional y social para conocer el impacto generado y grado de conciencia en el estilo de vida.

Los jóvenes pueden ser más negados a este cambio, por la importancia del rostro para la apariencia y aceptación en sociedad. Pero deben tener mecanismos de defensas para sortear la ansiedad por esta transformación. Se les recuerda que tienen fortalezas individuales.