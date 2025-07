‘Lilo y Stitch’ alcanzó los 1.000 millones de dólares en taquilla mundial

Walt Disney anunció que su reciente éxito cinematográfico, ‘Lilo y Stitch’, ha superado la impresionante cifra de 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como una de las 58 películas en la historia que han logrado este destacado hito, según los datos de Box Office Mojo.

Desde su estreno en mayo de 2025, ‘Lilo Stitch’ ha recaudado un total de 1.001 millones de dólares, lo que la posiciona como la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de la animación china ‘Ne Zha 2’, que lidera el ranking con 1.889 millones de dólares, la mayoría obtenidos en su país de origen.

La película ha logrado un notable desempeño en las salas de cine estadounidenses, donde ha recaudado 416,2 millones de dólares, y en el resto del mundo, acumulando 584,8 millones de dólares, incluyendo 23 millones en España. Estos resultados han sido destacados en un comunicado emitido por Disney este viernes.

Aficionados elevan su interés por Lilo Stitch

El éxito de taquilla de ‘Lilo Stitch’ no solo ha capturado la atención del público, sino que también ha reavivado el interés por la saga, impulsando la audiencia del clásico animado original y otros contenidos relacionados en la plataforma Disney+. Hasta la fecha, estos contenidos han acumulado más de 640 millones de horas de visualizaciones a nivel mundial.

Con esta recaudación histórica, ‘Lilo Stitch’ se coloca en el puesto 58 de las películas más taquilleras de todos los tiempos, un selecto grupo liderado por títulos icónicos como ‘Avatar’ (2009) con 2.923 millones de dólares, ‘Avengers: Endgame’ (2019) con 2.799 millones y ‘Avatar: The Way of Water’ (2022) con 2.320 millones.