Catedral de Notre Dame vuelve a abrir sus torres a partir de este sábado

La icónica catedral de Notre Dame, sede de la arquidiócesis de París, en Francia, volverá a permitir el acceso de visitantes a sus torres este sábado 20 de septiembre. Esto ocurre luego de 6 años del catastrófico incendio que destruyó parte de la basílica y por el cual ha tenido que pasar por diversas restauraciones.

Los turistas ahora podrán subir los 424 escalones que llevan a una impresionante vista panorámica de la capital francesa en un recorrido de aproximadamente 45 minutos.

En este nuevo tour, quienes deseen admirar la belleza de esta catedral desde una nueva perspectiva, iniciaran por la torre sur para subir al campanario previo a ver las terrazas, en donde se encuentran las dos campanas principales, y finalmente bajarán por la torre norte.

Un nuevo recorrido en Notre Dame

La visita de estas emblemáticas torres es incluso más complicadas que ir a la propia catedral, en donde la entrada es gratuita, mientras que subir a donde se encuentran las campanas tiene un costo de 16 euros, solo se puede comprar las entradas en línea y el acceso es limitado a 19 personas en simultáneo. Para este primer fin de semana, en menos de media hora ya se habían agotado los cupos.

La reconstrucción de la catedral tras el incendio del 15 de abril de 2019, que destruyó gran parte de la infraestructura, incluyendo dos tercios de la techumbre, tuvo un costo de aproximado de 700 millones de euros, que serían 820 millones de dólares.

Este proyecto fue ordenado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y tuvo que atravesar diversas complicaciones, como la pandemia del Covid-19, contaminación por plomo para los trabajadores y el fallecimiento del general del ejército que supervisaba el proyecto.

Este viernes, Macron realizó la apertura de las dos grandes torres medievales de la catedral de Notre-Dame, comunicando por medio de la red social X un agradecimiento a todos los involucrados de devolverle el valor a este monumento histórico y cultura.

«Muchas gracias a los más de 2000 artesanos que vinieron de toda Francia. Gracias a su ingenio, la Catedral ha recuperado todo su esplendor y vuelve a ofrecer vistas espectaculares de París», expresó.