¿Qué reveló la primera entrevista y biografía del papa León XIV?

La primera entrevista y biografía realizada a León XIV, titulada «León XIV, ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI«, y realizada por la corresponsal del Vaticano Elise Ann Allen del sitio de noticias Crux, ha salido a la luz este jueves 18 de septiembre, revelando muchas de las posiciones que tiene el líder de la Iglesia católica con respecto a los problemas actuales que envuelven al mundo.

Desde el camino que seguirá el Vaticano hasta lo que ha aprendido en los meses de su pontificado, Robert Francis Prevost ha mantenido una opinión firme de la doctrina de la Iglesia, sin dejar de lado la adaptación de las nuevas tecnologías, siempre y cuando se les dé el uso correcto y ético.

«Si automatizamos el mundo entero y solo unas pocas personas tienen los medios no solo para sobrevivir, sino para vivir bien, para tener una vida significativa, hay un gran problema, es un enorme problema que se avecina», comentó León XIV, resaltando que esta fue una de las razones que lo llevaron a escoger su nombre, relacionándolo con todos los desafíos que la humanidad afronta en estos tiempos.

León XIV busca un camino de entendimiento para la Iglesia

Con respecto a la polémica que genera la firmeza de la posición de la Iglesia con respecto a diversos temas, el papa explicó que «la gente quiere que la doctrina de la Iglesia cambie, quiere que las actitudes cambien. Creo que tenemos que cambiar las actitudes, antes incluso de pensar en cambiar lo que la Iglesia dice sobre cualquier pregunta dada».

Resaltó que todas las personas son bienvenidas a ser parte de la Iglesia, sin importar de dónde vienen o cuál es su orientación sexual, siguiendo así el mensaje del papa Francisco. «Todos están invitados, pero no invito a una persona porque sea o no de una identidad específica. Invito a una persona porque es un hijo o hija de Dios», resaltó.

Por otra parte, la migración es uno de los temas de mayor interés para el pontífice, quien en múltiples ocasiones ha mencionado que no está de acuerdo con muchas políticas a nivel mundial en el abordaje de ella. Señala que en la toma de decisiones con respecto a este asunto, la dignidad humana se ha visto desplazada frecuentemente por la conveniencia económica de las naciones o sus gobernantes.

Crédito: instagram del Papa León XIV.

El rol de las mujeres en la Iglesia es visto por León XIV como algo esencial para el crecimiento de la institución, por lo que espera asignarles mayores roles de liderazgo y seguir dándoles oportunidad para usar sus dones por el bien común. Sin embargo, su respuesta con respecto a la ordenación en mujeres es que «en este momento no tengo la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre el tema».

El papa León XIV se ha mostrado dispuesto a escuchar los diferentes puntos de vista con respecto a cualquiera de estos temas, sin apartarse de la firmeza en la doctrina católica para defender la verdad que proclama, y con la disposición de luchar por la justicia con caridad.