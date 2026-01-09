Ventas de fin de año cayeron hasta un 50% respecto a la jornada del 24-D

Las ventas de alimentos, ropa, calzado y juguetes tuvo una caída de más de un 40% el 31 de diciembre, según informaron comerciantes de la avenida 20. El principal problema que tuvieron ese día es que las plataformas bancarias del Banco de Venezuela y Provincial fallaron, sobre todo cuando los usuarios deseaban cancelar a través de Pago Móvil.

“Había quienes tenían dólares en efectivo, pero no teníamos cómo darles vuelto, por la dificultad que hay para adquirir divisas. Ese día, principalmente las líneas de algunos sistemas bancarios fallaron. En la avenida 20 hubo mucha presencia de personas desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde del miércoles 31 de diciembre, pero no tuvimos las ventas esperadas”, comunicó Luis Lucena, vendedor de ropa.

“Las ventas estuvieron muy flojas. Si comparamos las ventas que tuvimos el 24 con las de fin de año, me atrevería a decir que hubo una caída de más del 50%. Las personas se planificaron para comprar todo en Navidad”, exclamó Carlos Vizcaya, asesor de venta de una perfumería en la avenida 20 con calle 25 de Barquisimeto.

Ventas del año dejan recuperación de apenas 4%

Balance anual José Vicente Ríos, presidente de la Cámara de Comercio del estado Lara, indicó que la recuperación del sector en el 2025 fue de 4%.

“No podemos hablar de crecimiento económico, porque todavía no generamos los números que tuvo Venezuela en el Producto Interno de Bruto (PIB), de 2012. Pero en comparación con 2024, sí hubo una mejora de cuatro puntos”, comunicó.

Algunos afiliados reportaron que el 24 hubo mejores ventas que el 31 y que en diciembre se hacen compras estacionales para las celebraciones. “Este año notamos una inversión importante que hicieron las personas en fuegos artificiales.

En el este de Barquisimeto se escucharon cohetes por más de 26 minutos de celebración el 31”, comunicó. En cuanto a los sectores que más abrieron comercios en Barquisimeto está el sector concesionario que registró mayor inversión, seguido de farmacias y supermercados.