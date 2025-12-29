Vecinos de Chucho Briceño exigen justicia ante racha de envenenamientos de mascotas

Los casos de envenenamiento de animales en el estado Lara siguen causando indignación en dueños y rescatistas. Uno de los casos recientes ha ocurrido en la urbanización Chucho Briceño de Cabudare, donde en menos de dos meses han muerto alrededor de 15 gatos de esta manera.

Nancy Pérez, habitante de la urbanización, explicó que desde noviembre se han presentado los envenenamientos en las tres etapas de este conjunto residencial. Aunque en la zona existen gatos callejeros, también los domésticos han sido víctimas de personas dedicadas a acabar con su vida.

«Quien mate a un animal es porque no tiene corazón, son seres inocentes, sin culpa y no hacen el mal», comentó Pérez, mientras sobaba a su gata.

Los vecinos han denunciado a través de redes sociales lo que ha estado sucediendo en la urbanización, porque se han encontrado con gatos en medio de la vía muertos.

La semana pasada, una joven escribió en sus redes que su gata «Morita» estaba desaparecida y que no lograba dar con ella, pero días después fue hallada sin signos vitales y que presumían que había sido envenenada.

Vecinos exigen investigación al Ministerio Público

En la tercera etapa de la urbanización Chucho Briceño, algunos habitantes han alzado su voz y exigido al Ministerio Público que haga una investigación sobre estos hechos.

«Tenemos sospechas de quién puede ser el responsable de estos envenenamientos, pero también hay miedo a la represalia y no queremos tener problemas con esos vecinos», sostuvo Marianny Durán, vecina de la urbanización.

Durante el año 2025, vecinos de diferentes municipios de Lara han denunciado los casos de envenenamiento no sólo de gatos, de perros también.

De hecho, en octubre Tarek William Saab, fiscal general del Ministerio Público, anunció la investigación a raíz del envenenamiento masivo de gatos, ocurrido en la urbanización Patarata, al noreste de Barquisimeto.

Para ese momento, el Ministerio Público informó que se designaba a la Fiscalía 23, en Materia de Defensa Ambiental, para investigar y sancionar.