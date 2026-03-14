Universidades elevan propuestas para mejorar la calidad académica

Representantes de las 22 casas de estudios superior en Lara participan en la Consulta Nacional para la Calidad Académica Universitaria. Un proceso que se extiende hasta el mes de mayo y que recorrerá los diversos municipios, donde se plantean propuestas para modificar el diseño curricular con carreras más cortas, importancia de las pasantías, mejoras salariales para docentes, recuperación de infraestructura, entre otros aspectos que resaltan en función de sus necesidades.

La instalación del Consejo Estatal de Gestión Universitaria (CEGU) Lara, fue en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr), encabezado por la coordinadora regional, la rectora Michelly Vivas, quien resaltó la visión académica y curricular en instituciones públicas y privadas, revisión en las universidades politécnicas territoriales, así como aquellos modelos andragógicos.

«Con estos debates conocemos las realidades de cada recinto, desde la revisión curricular, presupuesto universitario, exigencias salariales y hasta las condiciones en infraestructura, tan indispensables en multimodal (que también permite virtual)», menciona Vivas en torno a esta consulta que incluye la participación de voceros de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (Feveu), cuyos resultados los debería tener el Ministerio de Educación Superior para el 16 de julio de 2026.

Universidades evalúan carreras de menor duración

De allí, que el doctor Pedro Briceño, vicerrector de la Universidad Fermín Toro (UFT), reiteró el interés que tienen en la modificación de los lineamientos del diseño curricular por competencias, permitiendo llevar carreras de cinco a cuatro años con sus debidas certificaciones.

«Son aspectos tan importantes, como las pasantías con el valor de formar a los futuros profesionales y tengan toda la experiencia para ejercer en cualquier parte del mundo», indicó con relación al desarrollo del potencial y que también se valoren los méritos del docente universitario.

Más allá de cumplir con un estándar universal en el mínimo tiempo de las carreras, Vivas también precisa esa definición de la importancia de la experiencia laboral previa, a partir de la determinación de las pasantías desde aquellas pertinentes, intermedias y finales.

De allí también se desprende la vinculación a través de la estimulación de la investigación que resuelve problemas de las comunidades o del entorno relacionado con la casa de estudios. Señalan a un perfil de un joven universitario, responsable con la realidad local.

Vivas explica que los escenarios han cambiado y se necesita la actualización, con remodelaciones o adaptaciones que permitan el avance del desarrollo tecnológico y con los alcances de la inteligencia artificial (IA), lo cual es indispensable en las universidades con la alternativa multimodal, con la posibilidad de laboratorios.

Cita lo indispensable de conservar a los docentes calificados, reconociendo las consecuencias por la migración y el escenario luego de la pandemia por covid-19. Un aspecto que también les obliga a pensar en las alternativas para el incremento de las matrículas, tal como desde 2025 lo realizan en la Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco (Uptaeb) con la apertura de núcleos en los municipios Torres y Andrés Eloy Blanco que sumaron más de mil estudiantes, acercándose a una matrícula total de 13.000 estudiantes.

También destacan la vinculación con seis escuelas técnicas, tal como la Uptaeb que atiende a alrededor de 500 alumnos que están combinando su sexto año de prácticas profesionales, con el primer año universitario. Son principalmente escuelas comerciales, en los programas de Administración, Contaduría, Distribución y Logística, así como Turismo.