Fundaciones buscan atender a más personas con discapacidad

Con una visión optimista y transformadora, directivos de fundaciones dedicadas a la neurodiversidad y la discapacidad cerraron el año 2025. Su compromiso se mantiene firme: garantizar diagnósticos oportunos, control médico y un acompañamiento integral a las familias. Desde la empatía y la colaboración, reafirman su llamado a sumar voluntades que impulsen una sociedad plenamente inclusiva, celebrando los logros alcanzados junto a padres comprometidos con el desarrollo emocional y cognitivo de sus hijos.

El don del servicio es una de las virtudes que tienen en común quienes se organizan para servir más allá del trabajo voluntario. Una referencia de tal entrega es la Fundación «Sólo Faltas Tú» con un equipo multidisciplinario encabezado por la doctora Angélica Torres que iniciaron su labor en 2012 y a partir de 2017 con figura jurídica. En la actualidad atiende a 300 niños y adolescentes del espectro autista (TEA) de Lara y estados vecinos, con especial seguimiento a 92 beneficiarios con extremas limitaciones para cumplir sus tratamientos y control médico.

El apoyo trasciende del diagnóstico, porque capacitan a las familias que se enfrentan a las exigencias del niño. Les acompañan en la pesquisa, control y terapia ocupacional con integración sensorial, psicológica, psicopedagogía, neurodesarrollo infantil, neuropediatría, psiquiatría infantil, foniatría, musicoterapia y gastroterapia, entre otros.

Estas fundaciones logran dar ayuda gracias a colaboraciones

Agradecen la confianza que hace posible alianzas con el centro de estimulación infantil Ceito, proyecto Creces, conservatorio Vicente Emilio Sojo, programa de Educación Especial del sistema orquestal, departamento de Educación Médica del Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga y demás instancias que trabajan por la convivencia, la verdadera integración, con solidaridad, respeto y tolerancia.

Sienten la retribución de las bendiciones, tanto así que durante el compartir navideño, la doctora Angélica Torres dijo estar complacida porque contaron con más donativos en medicamentos, garantizando hasta un año de tratamiento y aspiran que en 2026 sigan contando con estas ayudas.

En cuanto a la Asociación Larense para el Síndrome de Down (Alasid), su presidenta, Fátima de Fernández, señaló que logran atender a 90 adolescentes a la semana y en total a 147. Tienen el respaldo de colaboradores para cubrir algunas consultas médicas y fisioterapia.

La prioridad que tienen es la remodelación física de la sede, siendo una casa en la urbanización Santa Elena, la cual necesita la recuperación del patio que se encuentra destrozado por las raíces de varios árboles y que debieron talar, debido a la invasión de murciélagos. Además, desean el apoyo para construir el centro de rehabilitación en esa área externa.

La profesora Yelitza Dorantes, titular de la Asociación de Sordos del estado Lara (ASEL), precisa que contaron con el apoyo del Consejo Estadal de Atención a Personas con Discapacidad (Ceapdis Lara). Dictaron talleres para enseñar sobre la lengua de señas venezolana, hicieron juegos amistosos y otras actividades para la interacción de sus miembros. Tienen expectativas sobre mayor inclusión laboral y seguir contando con el apoyo de los intérpretes.

El profesor y entrenador, Gilberto Querales, presentó ante la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (Uptaeb) una propuesta de actividades físicas para integrar a personas con discapacidad al voleibol sentado. El proyecto contempla, además, la creación de la cátedra de este deporte, con el fin de sensibilizar y masificar la disciplina en el estado Lara.