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Dominio de las matemáticas ayuda a entender la cotidianidad

Es un desafío diario para los docentes de distintos niveles educativos que los estudiantes no solamente manejen con agilidad las matemáticas, sino que también puedan disfrutar de ellas.

Guiomar López
Por Guiomar López
Dominio de las matemáticas ayuda a entender la cotidianidad

Construyendo la esperanza a través del pensamiento matemático», es uno de los aspectos principales que resalta la sexta jornada que se realiza en el marco del Día Internacional de las Matemáticas. Involucra a universidades locales, a fin de compartir las experiencias en enseñanza que empieza a familiarizar con esta ciencia desde la etapa secundaria y los alumnos aprovechan la lógica, así como la funcionalidad que se aplica en la cotidianidad.

La doctora Ana Cecilia Rojas, del comité organizador de la Asociación Matemática Venezolana, capítulo centroccidental, precisa que participan la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre» (Unexpo) y Universidad Politécnica Territorial «Andrés Eloy Blanco» (Uptaeb), en agenda hasta el sábado.

Explica que al aportar conocimientos se contrarresta el mito de dificultad que se ha generalizado. «Si conocemos bien de las matemáticas, de cómo se aplica y sus beneficios en cualquier área de la vida, podemos contribuir con la esperanza de mejorar al mundo».

Dominio de las matemáticas ayuda a entender la cotidianidad

Hacer a los jóvenes disfrutar de las Matemáticas

Conceptos y pedagogía que deben acercar a los estudiantes, desde una manera dinámica y comprender su utilidad. De hecho, el primer encuentro realizado en la UPEL tuvo la intervención de estudiantes de secundaria, quienes mostraban con ejemplos las ventajas de reconocer los principios de las matemáticas para resolver desde un problema sencillo hasta aquel más complejo, exigiendo del pensamiento crítico.

Los asistentes estuvieron atentos a la exposición y demostración de estos estudiantes, que sin limitarse a tecnicismos relacionaban con las diversas maneras de resolver la Torre de Hanói, cuyos movimientos de los discos siempre invita al análisis. De igual manera, explicaron acerca de las operaciones del binomio al cuadrado.

Según el doctor Francisco Laurito, jefe del Departamento de Matemáticas de la UPEL, es determinante el compromiso del docente que atrae al estudiante, capaz de despertar el interés y con la capacidad de responder sus inquietudes. La intención siempre será motivar la investigación y búsqueda de conocimientos, teniendo a las matemáticas como una base fundamental entre todas las ciencias.

En cuanto a las barreras más comunes a nivel universitario, fueron resaltadas por Alexis Salcedo y Oswaldo Troncoso, ambos docentes de la UCLA, con la propuesta de aplicar el software libre GeoGebra, en la enseñanza de cálculo, cuya geometría dinámica permite verificar los problemas de geometría y álgebra conjunta.

Dominio de las matemáticas ayuda a entender la cotidianidad

«Es tan práctico que el alumno lo puede usar sin internet y así confirmar sus gráficas», señala el profesor Troncoso de esas aspiraciones para mejorar el rendimiento académico, considerando las fallas de base que puedan tener por las restricciones de clases durante la pandemia por covid-19.

Tabla de contenidos
  1. Hacer a los jóvenes disfrutar de las Matemáticas

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