Día del profesor universitario: Compromiso y mística los mantiene en las aulas

A la fecha contabilizan tres años y nueve meses sin aumento salarial. Actualmente, un docente universitario titular, que es el máximo escalafón en la escala de sueldos, tiene un sueldo base de 560 bolívares quincenal, lo que equivale a $2,2 a la tasa del dólar oficial.

Esta precariedad económica en la que viven los afecta gravemente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, pero hay quienes siguen en las aulas de clases loablemente, resistiendo y transmitiendo su conocimiento a los futuros profesionales. Lo hacen con esmero, amor a la educación, mística y el compromiso que tienen por el desarrollo de Venezuela.

Hoy 05 de diciembre se cumplen 67 años desde que se aprobó la Ley de Universidades por parte de la Junta de Gobierno provisional, luego de la caída de la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Ese día se decretó la autonomía universitaria y se escogió esta fecha para honrar la labor de los profesores universitarios.

Déborah Velásquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), indicó que el gremio ha tenido el reto de ser más eficiente con su tiempo, porque son pocos los docentes que ahora tienen dedicación exclusiva en la universidad, ya que deben conseguir otros trabajos o deben emprender para sobrevivir.

«No le podemos pedir a un profesor que enseñe exclusivamente en la universidad. Ahora dedican más tiempo a tratar de ganar un sueldo digno fuera de la academia. Algunos pueden dedicar de seis a ocho horas a una cátedra, pero eso es dependiendo del número de asignaturas que acepta administrar», explicó. Asegura que en la UCLA hay unos 1.960 profesores registrados. Y mantienen su lucha para defender lo que establece la Constitución en sus artículos 103 y 105, que dicen que la educación es un derecho humano fundamental y obliga al Estado a garantizar los medios para que la población pueda estudiar.

Los educadores que tienen carreras dedicadas a la ciencia o son técnicas, como los ingenieros y profesionales de la salud, logran conseguir proyectos asesorando organizaciones o ejercen en el sector privado, así incrementan sus ingresos. Y quienes son profesionales de carreras de humanidades, llegan a dar clases en colegios a estudiantes de educación media, o se dedican a otras áreas que no tiene nada que ver con su profesión: algunos trabajan de taxistas en sus horas fuera de la universidad, tienen el talento de hacer repostería, venden alimentos y los comercializan en el sector informal. Tratan de rebuscarse en lo que sea y con esos mismos ingresos que perciben logran «subsidiar la universidad», así lo señaló Blanca Terán, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL (Aproupel).

«Los profesores no han dejado de responder a los requerimientos de la universidad en extensión, investigación y docencia. Además, siguen preparándose y estudiando, son un apostolado», alegó. Actualmente, en la UPEL Barquisimeto hay 259 docentes activos y 462 jubilados. La matrícula de esta universidad es de 2.100 estudiantes en pregrado, aproximadamente y Terán asegura que en los últimos años se ha venido recuperando la matrícula, por la alta calidad académica y ética del gremio docente.

Algunos se mantienen dando clases porque tienen la posibilidad de formar tanto de manera presencial como virtual, y eso les permite dedicarse a otros trabajos.

Profesores que están arraigados a su misión

La doctora Rita Áñez, rectora de la Unexpo, informó que en todo el país cuentan con 2.000 profesores universitarios, de los cuales 1.200 están activos y 800 jubilados, pero buena parte de los que han pasado a retiro se mantienen colaborando con la universidad, lo hacen porque las jubilaciones no les alcanza para cubrir sus requerimientos básicos, también porque son quienes siguen formando a otros docentes por su experiencia y son los que ayudan cuando hay materias que quedan sin instructor.

«Los docentes jubilados son nuestros colaboradores, ellos siguen participando como jurados en los casos de ascenso, trabajos o tesis de grado, proyectos de investigación, tutoría de estudiantes de pre y posgrado, aun cuando a muchos, a pesar de su jubilación, el Estado no les ha pagado sus prestaciones sociales», resaltó.

La Unexpo reconocerá tanto hoy como el 08 de diciembre a sus docentes con cinco hasta 30 años de trabajo ininterrumpido. «Muchos consideran que no estamos en tiempo de celebración del Día del Profesor Universitario, pero yo pienso que sí se debe celebrar la vida académica. Estamos vivos, activos, y celebramos el esfuerzo de seguir enseñando», expresó.

Desde la Unexpo hacen un llamado al Estado, para que realice la revisión salarial y de seguridad social de los trabajadores universitarios, y también velan porque existan posibilidades de mantener intercambios internacionales, para que sus profesores sigan formándose e investigando.