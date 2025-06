Concepción exige solución a hueco de aguas servidas en la Carrera 16

Más de dos años tiene la reparación a medias de un tubo de aguas servidas ubicado en la carrera 16 con calle 50 de Barquisimeto y las lluvias ocasionan que allí, cada vez, se socave más un hueco que tiene casi un metro de profundidad. Los vecinos están alertas ante posibles accidentes.

César Vizcaya, integrante del Equipo de Luchadores Sociales del Movimiento Por Los Servicios Públicos de la Parroquia Concepción (Moseco), aseguró que se trata de un colector de aguas servidas de unas 20 pulgadas que fue reparado, pero no se completó el asfaltado y se ha reparado en unas tres ocasiones.

«En nombre de Moseco esperamos que Hidrolara, a la que ya le enviamos el reporte a la presidencia, y dijeron que iban a realizar la inspección para que se determine que se va a realizar ahí», asegura.

Vecinos han sido testigos de vehículos que han caído en el hueco

Johnson Cordero, quien vive en frente del hueco, manifiesta que se ha hecho la denuncia en distintos organismos del gobierno, pero que no han recibido respuesta; además, con frecuencia, han publicado el daño a la vialidad por las redes sociales.

«De noche es cuando ocurren más incidentes por la poca iluminación. Yo he colocado luces por mi negocio y no se ve tan oscuro, pero el poste no tiene luz. El hueco ya lo arreglaron y no quedó bien, se hundían los autobuses, luego vinieron y rellenaron pero nunca lo taparon», expresa Cordero.

De igual manera, Dekinson Alvarado, quien trabaja al frente, revela que es complicado el trabajo ya que hay un solo canal vehicular, pues el hueco está en todo el medio de la vía.

«Nosotros le colocamos unos cauchos para que los conductores de motos y carros vean que está el hueco allí y no ocurra un accidente. Gracias a Dios peatones no han caído ahí, pero sí varios carros han tenido accidentes», destaca.

Vecinos esperan por una respuesta de las autoridades porque con cada lluvia el hueco va tomando más terreno y es un riesgo para los habitantes y transeúntes.