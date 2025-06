En La Feria hay más de 400 familias que se ven afectadas por la falta de asfaltado y electricidad

Mejoras en vialidad y que se ejecute el proyecto de tendido eléctrico son la prioridad para que las 476 familias del sector Bolivariano del barrio La Feria de Barquisimeto puedan vivir tranquilas; sin el riesgo de anegación durante el periodo de lluvia y contar con la red eléctrica para el funcionamiento de sus equipos electrodomésticos.

Esta comunidad está ubicada cerca de la avenida Ribereña y tiene 22 años de conformada, sobre un terreno inclinado, lo que es la principal causa de anegación durante las precipitaciones. El agua baja con más fuerza, causa grietas o hundimientos en las calles de tierra y entra hacia la mayoría de las casas.

De hecho, la casa de la señora Miletza Azuaje es una de las más afectadas, tanto así que es una de las familias que han hecho el esfuerzo de construir sus propias aceras. Esta iniciativa la tomaron en 2024 y gastaron $300, incluyendo mano de obra, para poder proteger un poco el frente de sus casas, al ser más altas y desviar el agua, en vez de acumularse alrededor de la vivienda.

Además, la humedad desde hace tres años empezó a ocasionarle daños al hogar de Azuaje en La Feria, hasta derrumbarse la pared trasera y tuvieron que sustituir la cerca de alfajol lateral por una de bloque, para evitar que la casa de la vecina tuviera mayor anegación, debido a la diferencia de altura de su patio.

La Feria requiere de ayuda para mejorar las condiciones de su comunidad

El asfaltado sigue pendiente en La Feria, porque alrededor del 20% de la comunidad aún no cuenta con cloacas, y no se debe asfaltar hasta no estar todos conectados a la red de aguas negras.

Realizar zanjas es otra de las opciones para el desagüe del agua de lluvia, como dijo la señora Ana Gutiérrez. Buscan que tenga salida y así evitar sufrir pérdidas de enseres, lo cual suele afectar más a aquellas residencias que se encuentran más abajo. Algunos habitantes levantan muros de concreto, para bloquear el paso del agua de las precipitaciones

«Pero algunos estamos más afectados porque apenas podemos resolver con la zanja y sin recursos ni para mandar a hacer aceras o protección con cemento», indica la señora Auristela Cantagallo. Expresó la necesidad que tienen en La Feria de concretar el asfaltado, con aceras y cunetas o drenajes.

También muestra cómo algunos vecinos han tenido que rellenar con tierra o escombros los desniveles o grietas en algunos tramos de las calles, porque terminan intransitables por los daños de las lluvias. Suele pasar hacia el centro de las vías de La Feria y tratan, en la medida de lo posible, de echarle del mismo tipo de tierra, aunque igualmente queda el desnivel y cuando llueve, con el barro resbaladizo, termina limitada la circulación de carros y motos.

Electricidad y agua: dos necesidades por las que sus habitantes padecen

En cuanto a la electricidad, Gutiérrez precisa que su casa es una de las que no cuentan con el tendido eléctrico, por lo que la toman de otra conexión vecina, pero resulta insuficiente para el funcionamiento de los aparatos. Admite que la nevera es el electrodoméstico que más le preocupa y siempre la mantiene con un protector de voltaje. Además que es un riesgo, estar sin gas doméstico y deben cocinar en una hornilla eléctrica, que tiene mayor demanda y se expone al resto de los equipos.

La iluminación es fundamental en la vía pública de La Feria, inclusive en esas zonas donde no se cuenta con el servicio formal, por eso a manera de protección, ubican un bombillo o lámpara pequeña led, para no estar expuestos a la penumbra ni a la inseguridad.

Respecto al suministro de agua, la reciben regularmente cuatro días a la semana, pero quieren que sea más frecuente, con la ejecución de las obras de empalme de aguas blancas, siendo el segundo proyecto comunitario en ser aprobado en la consulta popular. Conocen que eso puede ser a corto plazo, porque también fueron aprobados los materiales.