Certificación IGP elevará hasta un 40% el valor del café larense en mercados internacionales

Una Indicación Geográfica Protegida (IGP) es una protección legal que reconoce que un producto, en este caso el café de Lara cultivado en los nueve municipios, es de alta calidad y cuenta con características organolépticas (de olor, sabor, textura) distintiva por su origen geográfico.

Este 30 de diciembre, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), publicó una resolución otorgando el IGP a 100 productores regionales que pertenecen a la Federación Nacional de Caficultores de Venezuela, cuyas fincas fueron inspeccionadas y certificadas por realizar buenas prácticas agrícolas de cultivo, cosecha y poscosecha, amigables con el ambiente, garantizando la trazabilidad del rubro.

Lara es el cuarto estado del país que logra una IGP. Mérida, Trujillo y Miranda también tienen esta certificación.

El primer centenar de productores que recibieron la IGP cultivan café tipo arábica. Algunos aplican procedimientos orgánico; es decir, no utilizan agroquímicos o si los usan en menor cantidad para no dañar el ambiente. Hay también los que producen café de especialidad.

“A diferencia de una denominación de origen, en la que se exige que la cosecha, procesamiento y empaque sean en el mismo lugar, el IGP permite que el café sea cosechado en Lara, pero procesado en otras partes del país o del mundo”, explicó Andrés Avelino Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Caficultores de Venezuela. Esta certificación la lograron productores que a su vez pertenecen a la Empresa de Propiedad Social Indirecta Comunal (Epsic) Enriquito Colmenárez y del Clúster del Eje Cafetalero Centro Occidental.

Certificación IGP trae beneficios a los caficultores

Los beneficios que tienen estos productores es que cualquier café que cuente con una IGP puede ser vendido en el mercado nacional e internacional de 20 a 40% por encima de su precio actual. “Con eso estamos creando una plataforma comercial, porque este tipo de café puede venderse en mercados específicos en el exterior que valoran su calidad y trazabilidad”, comunicó.Lara es el mayor productor de café de Venezuela y los municipios donde más se cultivan son Andrés Eloy Blanco y Morán.

“Más del 95% de caficultores del país tienen cultivos de una a tres hectáreas. Entre los que obtuvieron una IGP hay pequeños productores, y ahora sus cultivos van a tener mayor valor”, especificó.

Desde la Federación Nacional de Caficultores de Venezuela tienen la meta que en 2026 500 fincas de Lara tengan una IGP. Y esperan que rubros como el aguacate, la miel y el queso de cabra que se produce en la entidad, también la obtengan.

“Recientemente, el alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, informó que querían incluir en la lista del IGP al ají dulce, como lo tiene el ají de Margarita”, puntualizó Álvarez. En Lara hay 42.000 hectáreas de café y lidera las exportaciones de café verde en el país. El café larense es reconocido por sus aromas intensos, notas dulces y frutales.