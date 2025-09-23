«Cajón y Arte», un evento que celebra la música y la cultura

La tercera edición de «Cajón y Arte» será un gran encuentro, con una invitación abierta a todo el público para que disfrute de una tarde familiar llena de cultura. Este evento es organizado por el Consulado Honorario de España en Lara y tiene como finalidad que el folclor español, a través de la danza y una clase abierta de cajón liderada por la percusionista Marianela Romero de Zubillaga, pueda fusionarse con la tradición musical larense.

Durante una rueda de prensa realizada este martes, la cónsul honoraria de España en Barquisimeto, doctora Beatriz García Carmona; el primer cónsul adjunto del reinado de España en Venezuela, Fernando Guillén; y la productora de este evento, Marianela Romero, dieron más detalles acerca de lo que se puede esperar de la cajoneada.

¿Qué se espera de «Cajón y Arte»?

No solamente se presentarán la maestra percusionista y la agrupación «Mola, Música y rollo flamenco», sino que también la agrupación «Carota, Ñema y Tajá» interpretará un repertorio local. La danza tradicional de ambos países estará presente con el tamunangue y más de ocho academias de flamenco de Barquisimeto, la ciudad de Venezuela con más escuelas de cante, baile y toque español.

La cónsul honoraria dijo que esta tercera edición será un evento muy especial, debido a que las manifestaciones musicales de ambas culturas se presentarán frente al Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, pueblo emblemático para los larenses.

Una clase abierta a todo público

Esperan la asistencia de al menos 100 personas en esta clase de 45 minutos para aprender a tocar el cajón. Resaltan que quienes cuenten con este instrumento pueden llevarlo, sin importar el nivel de conocimiento que tengan. Rememoraron que en eventos pasados participaron personas de todas las edades, incluso abuelos con sus nietos.

«Cajón y Arte» será una celebración de la tradición, el aprendizaje y la música, cuando se combinen las culturas española y criolla.