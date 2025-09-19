Cajoneada y folclore larense se unen para «Cajón & Arte» este 27 de septiembre

La tercera edición de la Gran Cajoneada «Cajón & Arte» envolverá con el arraigo sentimental del pueblo de Santa Rosa y su plaza recibirá este 27 de septiembre a más de 100 participantes, atentos a la megaclase de la maestra percusionista Marianela Romero de Zubillaga.

Además, este año tendrán un cierre especial, una manera de Venezuela darle la bienvenida a España, con la agrupación «Mola, Música y rollo flamenco», y el debut en este evento del repertorio criollo de «Carota, Ñema y Tajá».

Romero estuvo de visita en el diario La Prensa de Lara y extendió la invitación para el último sábado de este mes, a las 5:00 p.m., gracias al incondicional apoyo de Beatriz García Carmona, cónsul de España en Barquisimeto y la Embajada de España.

Cajón & Arte comparte cultura

Los músicos y público en general disfrutarán de la versatilidad de la percusión en «Cajón & Arte», siendo un encuentro de extraordinaria convocatoria desde que Barquisimeto fue la primera ciudad en el país con la cajoneada. Es un encuentro muy colorido, con bailaoras, dispuestas a dejarse llevar por el flamenco.

Aprenden a sentarse sobre el instrumento y evitar percances, además de ejercer la presión en la mano para generar el sonido que finalmente termina transformado en melodía y más aún, siendo acompañado por palmadas.

Luego de 45 minutos de clases, los asistentes disfrutarán de un viaje por España con la agrupación Mola y su contagiante tablao flamenco, mientras «Carota, Ñema y Tajá» demostrará el valor de esta ciudad, como la capital musical.

Envuelve por lo versátil

Marianela Romero explica que el cajón siendo un instrumento peruano, se adaptó perfectamente a los requerimientos del flamenco, así como a las rumbas, tangos y bulerías. Lo destaca en los palos flamencos y en diversos géneros, como el jazz, pop y hasta el rock.

Simplemente con ejecutarlo, ya transmite la magia y esa alegría de aprender. Además de ir al compás de bailaoras que emocionan en «Cajón & Arte».