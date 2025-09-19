domingo, 21 septiembre 2025
domingo, 21 septiembre 2025
Locales

Cajoneada y folclore larense se unen para «Cajón & Arte» este 27 de septiembre

La clase de Cajón & Arte será en Santa Rosa y finalizará con presentación especial que tendrá tanto talento local como presentaciones españolas.

Guiomar López
Por Guiomar López
La tercera edición de la Gran Cajoneada «Cajón & Arte» envolverá con el arraigo sentimental del pueblo de Santa Rosa y su plaza recibirá este 27 de septiembre a más de 100 participantes, atentos a la megaclase de la maestra percusionista Marianela Romero de Zubillaga.

Además, este año tendrán un cierre especial, una manera de Venezuela darle la bienvenida a España, con la agrupación «Mola, Música y rollo flamenco», y el debut en este evento del repertorio criollo de «Carota, Ñema y Tajá».

Romero estuvo de visita en el diario La Prensa de Lara y extendió la invitación para el último sábado de este mes, a las 5:00 p.m., gracias al incondicional apoyo de Beatriz García Carmona, cónsul de España en Barquisimeto y la Embajada de España.

Cajón & Arte comparte cultura

Los músicos y público en general disfrutarán de la versatilidad de la percusión en «Cajón & Arte», siendo un encuentro de extraordinaria convocatoria desde que Barquisimeto fue la primera ciudad en el país con la cajoneada. Es un encuentro muy colorido, con bailaoras, dispuestas a dejarse llevar por el flamenco.

Aprenden a sentarse sobre el instrumento y evitar percances, además de ejercer la presión en la mano para generar el sonido que finalmente termina transformado en melodía y más aún, siendo acompañado por palmadas.

Luego de 45 minutos de clases, los asistentes disfrutarán de un viaje por España con la agrupación Mola y su contagiante tablao flamenco, mientras «Carota, Ñema y Tajá» demostrará el valor de esta ciudad, como la capital musical.

Casas republicanas, una huella imborrable del Barquisimeto del ayer

Envuelve por lo versátil

Marianela Romero explica que el cajón siendo un instrumento peruano, se adaptó perfectamente a los requerimientos del flamenco, así como a las rumbas, tangos y bulerías. Lo destaca en los palos flamencos y en diversos géneros, como el jazz, pop y hasta el rock.

Simplemente con ejecutarlo, ya transmite la magia y esa alegría de aprender. Además de ir al compás de bailaoras que emocionan en «Cajón & Arte».

